"Инструмент, не имеющий альтернатив": Зеленский объяснил решение о выходе из Оттавской конвенции
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение относительно выхода из Оттавской конвенции, которая предусматривала запрет использования противопехотных мин.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента, обнародованное в воскресенье, 29 июня. Отметим, что он подписал указ, которым ввелось в действие решение СНБО по этому поводу.
Смотрите также Зеленский официально одобрил выход Украины из конвенции о запрете противопехотных мин
Как Зеленский объяснил это решение
Украинский президент констатировал, что решение касается конвенции о запрете противопехотных мин, подчеркнув, что Россия никогда не была участницей этой конвенции и чрезвычайно цинично использует противопехотные мины.
Причем не только сейчас, в войне против Украины. Это фирменный почерк российских убийц – уничтожать жизнь всеми методами, которые у них есть. И химическое оружие, и баллистику, в частности ракеты средней дальности, также различные типы мин, в частности противопехотные. К сожалению, так,
– заявил он.