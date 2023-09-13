Должны сделать все для победы: истории бойцов Интернационального легиона, воюющих в Украине

Они могли бы наслаждаться спокойной жизнью в своих родных странах и, возможно, время от времени публиковать в соцсетях сообщения с хештегом #RusiaIsATettoristState. Однако они выбрали другой путь – разделить бремя борьбы за свободу с украинцами и внести свой вклад в победу над российским империализмом. Они – воины Интернационального легиона.

Бок о бок с украинцами за свободу борются граждане десятков стран мира, которые убеждены, что война, которая сейчас продолжается в Украине, является не локальным конфликтом, а борьбой, оказывающей влияние на весь мир. Источники 24 Канала в ВСУ поделились с нами историями двух бойцов Интернационального легиона – воинов из Франции и Италии, которые сейчас воюют в Украине. Почему они воюют за наше государство и что хотят сказать своим землякам – читайте дальше в эксклюзивном материале.

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Защищаем свободу, равенство и братство: история бойца из Франции

Воин Интернационального легиона из Франции скрывает свое лицо за балаклавой, однако говорит совершенно искренне и открыто – приехал в Украину, чтобы помочь нашему народу защитить те ценности, которые для обоих государств общие – свободу, равенство и братство.

Боец отмечает, что Франция уже многое сделала для Украины, однако должна делать больше, потому что наше государство продолжает страдать от российских терактов. Более того, летом мы увидели, что нам нужно больше оружия и техники.

Франция уже сделала многое, но всегда может сделать больше, потому что Украина очень страдает от атаки России на ее свободу и ее народ. Мы должны сделать все возможное и даже больше. Особенно под контрнаступление летом, когда не хватало много оборудования. Мы всегда должны думать о том, что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине защитить наши ценности – свободу, равенство и братство,

– подчеркнул воин из Франции.

В то же время боец подчеркнул, что отношения Парижа и Москвы всегда были изменчивы. В качестве примера он привел французско-российскую войну, когда в 1812 году войска Наполеона Бонапарта дошли до Москвы, а россияне подожгли свою столицу, лишь бы ничего не оставить завоевателям, хотя и пострадало тогда много россиян. Воин подчеркнул, что как тогда, так и сейчас, России безразлично на народ и в этой войне страна-террорист воюет не против армии, а терроризирует народ Украины.

Вы видите, что для российского государства население, народ не важен. Они делают то же здесь, в Украине. Они не воюют с украинской армией. Они терроризируют население. И именно поэтому мы здесь, чтобы помочь народу Украины,

– подчеркнул воин.

Кроме того, боец из Франции отметил, что по сравнению с прошлым годом, поддержка Украины в Европе уменьшилась. По его словам, у многих европейцев сейчас свои заботы и поддержка уже не та, которая была в начале полномасштабного российского вторжения. По словам воина, каждому в Европе нужно помнить, что война продолжается, украинцы страдают от российских атак, а воинам нужно оружие для того, чтобы бороться с захватчиками.

История воина из Франции: смотрите видео

Не мог оставаться равнодушным, потому поехал в Украину: история воина из Италии

Воину из Италии 28 лет, в Украине он сражается с февраля 2023 года. Говорит, что видел в новостях и соцсетях много кадров из Украины и понял, что он не может наблюдать за тем, что переживают украинцы. Поэтому решил присоединиться к рядам иностранцев, которые бок о бок с украинцами борются за мир и свободу.

Боец говорит, что в Италии очень много украинцев и в свое время у него была возможность работать с нашими земляками. Хотя долгое время итальянско-российские отношения также были хорошими, пока Россия не начала полномасштабное вторжение в суверенное государство.

До вторжения в Украину российско-итальянские отношения были, скажем так, вполне нормальными. После этого чаши весов разбалансировались, потому что когда Россия вторглась в независимую страну, такую как Украина, что совершенно немыслимо, неприемлемо, то любые отношения рушатся. Пока большинство итальянцев на стороне Украины. Кроме того, что украинцы являются второй по численности группой населения в Италии, ведь там много украинцев, которые живут, работают, полностью интегрированы в общество, между нашими странами всегда существовало братство,

– подчеркнул защитник.

Воин подчеркнул, что правительство его страны, особенно премьер-министр Джорджия Мелони полностью на стороне Украины и помогают нашему государству самоходными артиллерийскими установками, боеприпасами и другим оружием. Однако поддержка не должна останавливаться. Боец обратился с призывом не только к своим соотечественникам, но и ко всем европейцам, подчеркнув, что каждый своим способом должен делать все, чтобы поддержать Украину, которая страдает от российской агрессии.

История бойца из Италии, который воюет за Украину: смотрите видео