13 февраля, 15:14
Правда ли, что Интернациональный легион распускают: что говорят в Минобороны

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Минобороны Украины заявило, что Интернациональный легион не распускают, а трансформируют для повышения эффективности.
  • Трансформация касается пехотных батальонов, чтобы интегрировать их в более эффективные боевые структуры, сохраняя службу иностранных добровольцев.

Интернациональный легион – это подразделения иностранных добровольцев, которые воюют в составе Сил обороны Украины. В сети начали распространяться слухи о якобы его роспуске.

У Министерстве обороны уже отреагировали и объяснили, что на самом деле происходит.

Что заявили в Минобороны?

В Министерстве обороны Украины отреагировали на информацию о якобы роспуске Интернационального легиона. Там отметили: легионы не ликвидируют, а трансформируют для повышения эффективности.

В ведомстве объяснили, что Интернациональный легион – это не одна отдельная воинская часть, а общее название сети добровольческих формирований, которые действуют в различных структурах Сил обороны.

Иностранные добровольцы продолжают службу в различных подразделениях, в частности:

  • в Международном легионе ГУР;
  • в Силах специальных операций;
  • в подразделениях Нацгвардии и ВСУ.

По данным Минобороны, трансформацию проходят только пехотные батальоны Сухопутных войск и ТрО, которые создавались в начале полномасштабной войны для быстрого приема иностранных добровольцев.

Речь идет об интеграции подразделений в более эффективные боевые структуры, что позволяет:

  • усилить боевые возможности;
  • обеспечить лучшую логистику и защиту;
  • предоставить доступ к новой технике и ресурсам;
  • сохранить службу иностранных добровольцев без прекращения деятельности легионов.

В Минобороны подчеркнули, что сообщение о "роспуске" является неправильной трактовкой процесса реорганизации. Интернациональные легионы продолжают существовать, но их формат меняется. Цель – сделать подразделения более эффективными и лучше интегрированными в систему Сил обороны Украины.

