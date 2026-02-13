Правда ли, что Интернациональный легион распускают: что говорят в Минобороны

Интернациональный легион – это подразделения иностранных добровольцев, которые воюют в составе Сил обороны Украины. В сети начали распространяться слухи о якобы его роспуске.

У Министерстве обороны уже отреагировали и объяснили, что на самом деле происходит.

Смотрите также В Минобороны ответили, заставят ли семью военного Назара Далецкого возвращать деньги государству

Что заявили в Минобороны?

В Министерстве обороны Украины отреагировали на информацию о якобы роспуске Интернационального легиона. Там отметили: легионы не ликвидируют, а трансформируют для повышения эффективности.

В ведомстве объяснили, что Интернациональный легион – это не одна отдельная воинская часть, а общее название сети добровольческих формирований, которые действуют в различных структурах Сил обороны.

Иностранные добровольцы продолжают службу в различных подразделениях, в частности:

в Международном легионе ГУР;

в Силах специальных операций;

в подразделениях Нацгвардии и ВСУ.

По данным Минобороны, трансформацию проходят только пехотные батальоны Сухопутных войск и ТрО, которые создавались в начале полномасштабной войны для быстрого приема иностранных добровольцев.

Речь идет об интеграции подразделений в более эффективные боевые структуры, что позволяет:

усилить боевые возможности;

обеспечить лучшую логистику и защиту;

предоставить доступ к новой технике и ресурсам;

сохранить службу иностранных добровольцев без прекращения деятельности легионов.

В Минобороны подчеркнули, что сообщение о "роспуске" является неправильной трактовкой процесса реорганизации. Интернациональные легионы продолжают существовать, но их формат меняется. Цель – сделать подразделения более эффективными и лучше интегрированными в систему Сил обороны Украины.

Что известно о реформах и зарплате в ВСУ?