Интерпол разыскивал за тяжкие преступления: контрразведка СБУ задержала россиянина

4 июня 2021 , 15:57
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Телеграм СБУ

Специалисты из контрразведки СБУ задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол. Мужчине инкриминируют совершение тяжких преступлений.

В СБУ рассказали, что "злоумышленник находился в международном розыске с декабря 2020 года". По данным правоохранителей, "он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки".

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Контрразведка СБУ задержала гражданина России, разыскиваемого Интерполом,
говорится в сообщении.

Сейчас в СБУ ожидают "поступления материалов относительно его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности".

Операции СБУ: последние новости

  • Контрразведка СБУ задержала жителя Донецкой области, которого завербовали пророссийские боевики. Мужчина сообщал оккупантам о местах дислокации и режиме охраны объектов СБУ, ВСУ, Нацгвардии, Минобороны и Госпогранслужбы на территории Донецкой области.
  • Кроме того, СБУ разоблачила преступную группировку, которая работала над созданием незаконных органов местного самоуправления в Кировоградской области.
Автор: Мар'яна Бекало