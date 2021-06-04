Интерпол разыскивал за тяжкие преступления: контрразведка СБУ задержала россиянина

Специалисты из контрразведки СБУ задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол. Мужчине инкриминируют совершение тяжких преступлений.
В СБУ рассказали, что "злоумышленник находился в международном розыске с декабря 2020 года". По данным правоохранителей, "он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки".
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Контрразведка СБУ задержала гражданина России, разыскиваемого Интерполом,
– говорится в сообщении.
Сейчас в СБУ ожидают "поступления материалов относительно его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности".
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