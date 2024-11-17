Баник ответил, как его медийность влияет на военную службу

Мстислав Баник, руководитель департамента в Минцифре, добровольно вступил в Вооруженные Силы Украины в феврале 2024 года, несмотря на бессрочную бронь от мобилизации. Он ответил, влияет ли медийность на его военную службу.

Поблажек на службе Банику из-за его бывшей должности не дают. Об этом он рассказал в интервью 24 Каналу.

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Сказывается ли медийность Баника на его службе

Баник рассказал, что не использовал своей медийности ни для каких привилегий в службе. Большинство его собратьев не знали, кто он, и не все, с кем он учился в Великобритании, вообще узнали.

Непосредственно на службе он также не имел никаких привилегий. Он не шел в на службу, чтобы стать медийным лицом какого-то подразделения. Даже сейчас не все там знают, кто он.

У нас с командиром был абсолютно искренний разговор о том, что не имеет значения, кем ты был в гражданской жизни. Есть значение, как ты можешь быть полезным, что ты можешь сделать для подразделения уже здесь. Я согласен с этим полностью,

– говорит Баник.

После обучения в Великобритании Баник присоединился к подразделению CODE 9.2, где сейчас занимает должность командира отделения ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных БПЛА.

Обратите внимание! Начинал Баник с базовой службы – менял батареи на дронах. Впоследствии стал инженером по боеприпасам, ездил на боевые выходы, где снаряжал дроны для выполнения боевых задач. Позже он предложил запустить новое направление по работе с FPV-дронами, стал младшим сержантом и возглавил новое отделение.

Напомним, Баник рассказал, как проходил процесс оформления в ТЦК. Он смог "оформиться" за несколько часов, ведь приготовил необходимые документы и тесты заранее.