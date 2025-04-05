Буданов сделал жесткое заявление в отношении граждан Украины, которые не хотят ее защищать
- Буданов сказал, что человек, который не хочет защищать Украину, не может считаться гражданином, при этом защита не обязательно означает иметь автомат в руках.
- Он подчеркнул, что участие в победе возможно как на передовой, так и в тылу, и те, кто перекладывают ответственность на других, не являются гражданами.
Буданов считает, что гражданином Украины не может называться человек, который не хочет ее защищать. При этом он отметил, что защищать не означает с автоматом в руках.
Для того, чтобы проснуться, у украинцев было 11 лет, говорит он. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кирилла Буданова Анне Максимчук.
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Что Буданов думает о тех, кто не хочет защищать Украину
Кирилл Буданов считает, что на "пробуждение" украинского общества было 11 лет.
На вопрос как мотивировать общество он задал контрвопрос.
А как может быть гражданин Украины, который не хочет защищать Украину?
– говорит Буданов.
Он считает, что такой человек не может считать себя гражданином и общество должно воспринимать его именно так.
Глава разведки добавил, что приложиться к победе можно не только с автоматом в руках, но и в тылу.
Но, если кто-то воспринимает это как "пусть кто-то другой делает", то он не гражданин.