Киев теряет лицо, – интервью Евгении Кулебы про скандальные застройки и качество воды в столице

Здание "Цветы Украины" стала культурным наследием Киева. Такое решение приняли после попытки его сноса. Теперь здание нельзя реставрировать или перестраивать без наличия соответствующего разрешения.

Почему общественный резонанс возник именно на этапе сноса – в интервью в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала руководитель общественной организации "Город-сад", депутат Киевсовета Евгения Кулеба. Также говорили об экологии, озеленении и качестве воды в столице.

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Про "Цветы Украины"

Тема резонансная, на днях она получила огласку. Я понимаю, что вы – за решение, которое приняли. Хочется услышать вашу позицию по этому поводу.

Я вообще – за сохранение "лица" Киева и за уважение к мнению общины. Ситуация с "Цветами Украины" стала последней точкой, показательным примером. Очень хорошо сработали и местные власти.

И очень быстро.

Достаточно оперативно. И Министерство культуры. В частности, благодаря активной позиции общины. Очень быстро создали сообщество, которое называется "Спасти "Цветы Украины". Это – пример синергии и сотрудничества местной, государственной власти и общественного сектора.

. 20 июня стало известно о реконструкции здания "Цветы Украины". В здании даже успели демонтировать окна и обрезали 30-летний виноград со стен. Десятки киевлян требовали сохранить здание. Однако в начале июля уже начали демонтировать "Цветы Украины". Тогда активисты сломали забор и зашли на территорию, работы были вынуждены остановить.

Почему так случилось, что дом стоял, в нем работал магазинчик, потом он съехал? Владелец имел якобы на это право, потому что здание не находилась под охраной. Он нашел себе человека, который вложит в это деньги и тут – "извини, но нет".

Не только в Киеве, во многих украинских городах работает и община, и власть в режиме "тушения пожаров". Именно поэтому это и произошло. Действительно, стояло здание. Действительно, внутри оно давно было заброшенным. Внешне – не могу так сказать. Оно было оплетено очень хорошим виноградом.



Здание "Цветы Украины" и срезанный с него виноград / Коллаж 24 канала

Это началось в тот момент, когда срезали виноград и проходили подготовительные работы. Тогда активизировалась община. У нас есть другой пример – на улице Петлюры, 29, который недавно потерял наш город. Очень показательный пример, когда объединилась община. Дом расположен в частной собственности и владелец просто решил его перестроить так, как он считал необходимым.

Мы почти с вами коллеги, у нас есть свои шоу. Мы говорим про актуальные для Киева темы – называется "Питаннячка Києва"(Вопросики Киева – перев.). Даже этот представитель застройщика пришел в эфир и пообещал привлечь общественность, экспертов, вместе обсудить концепции реконструкции этого здания. Потом, уже через 3 – 4 дня, заехала техника и начала его разрушать.

Я видела этот эфир, фотографии. Хотела сказать, что вроде бы неплохо он собирался его реконструировать – часть собирался оставить, а часть сделать стеклянной.

Знаете, плохо или хорошо – это моя классическая дискуссия с коллегами. Даже депутаты должны решать хороший или плохой проект, если речь идет об историческом здании, которое является одним из символов Киева. Такой вопрос нужно решать в экспертной среде. Так и произошло – сработал Департамент культурного наследия, Минкульт, и приняли соответствующее решение. Поэтому очень хотелось бы, чтобы такие ситуации решали системно, а мы меньше "тушили пожары".

О доме Ивана Уткина

. "Цветы Украины" – модернисткое здание . Проект цветочного магазина-оранжереи победил на конкурсе в 1979 году, его автором является народный архитектор Николай Левчук. В здании был еще выставочный зал, исследовательская база, комнаты для культурно-просветительной работы, административные и складские помещения.

Почему так получается, что и Киевской мэрии, и депутатам Киева не удается спасти большое количество исторических зданий, которые сносят и искажают. Хотя городская община и активисты регулярно предупреждают, а потом здание начинают разрушать и депутаты вопят об этом. Такая история произошла с домом Уткина на улице Петлюры, 29. Там тоже за полгода было известно, что владелец собирается сносить здание и его же снесли, а реакции от депутатов не было.

Хочу прокомментировать – депутаты отреагировали.

После того, как здание снесли.

Все эти здания, к сожалению или к счастью, находятся в частной собственности. У нас рыночная экономика. В целом это такое взаимодействие владельца и представителей города. Абсолютно точно должен действовать историко-архитектурный опорный план. Должны действовать одинаковые правила для всех застройщиков.



Дом Уткина, который вызвал резонанс в обществе / Фото "Культурного наследия Киева"

Что до реакции депутатов – относительно дома Уткина зарегистрировали решение об обращении Киевсовета в суд о расторжении договора аренды с застройщиком. Я – соавтор проекта.

К сожалению, здание не спасли. Лично для меня, это огромная потеря.

Однако это пример того, что в целом происходит в Киеве. И еще один сигнал, что нужно соответствующий вопрос решать системно. Также я явяюсь соавтором проекта решения об установлении временного моратория на новое строительство в историческом ареале. Его определил генеральный план Киева.

Этот проект решения только зарегистрировали, он еще не проходил комиссию из-за каникул. Очень надеюсь, его поддержит зал. Он предусматривает запрет на новое строительство, которое нарушало геометрические формы зданий в историческом ареале Киева. Исключением является только строительство социальной инфраструктуры, дорог.

Будем надеяться, что и это решение будет действовать до принятия нового генерального плана Киева и урегулирует ситуацию, которая сейчас происходит.

Мы действительно теряем историческое "лицо" Киева постепенно.

Я очень счастлива, что есть резонанс. Благодарна общественным организациям, активистам, которые всегда на страже и помогают депутатам и представителям исполнительной власти видеть и активно реагировать на происходящее в городе.

О генеральном плане

. Архитектором дома Ивана Уткина является Александр Вербицкий. Дом принадлежал купцу 2-й гильдии Ивану Яковлевичу Уткину – он продавал масляные краски. Стоит заметить, что фасад потерял много декоративных исторических элементов.

Когда у нас с генпланом разберутся? Я о нем слышу уже 5 год.

Это очень проблематичный, сложный вопрос. Недавно мэр анонсировал, кажется, на последнем пленарном сессионном заседании, что мы активно начинаем обсуждать уже в новом составе Киевсовета генеральный план и будем принимать его. Думаю, что это будет одно из самых трудных решений, которое примет Киевсовет.

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Про "дом-монстр" на Подоле

В "доме-монстре" на Подоле, который построили на улице Нижний Вал, 29 оказались несколько лишних этажей. Из-за этого не могут ввести в эксплуатацию. Говорят, что там заметили признаки жизни – якобы горит свет, кто-то живет, ходит или находится. Как с ним дело? Кажется, этот вопрос тянется несколько лет как минимум.

Не уверена. Я не видела признаков жизни. Я не уверена, что они могут быть, потому что нет сертификата на ввод в эксплуатацию этого здания. Несмотря на решение Верховного Суда Украины, который якобы обязывает ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция – 24 канал) выдать сертификат.



"Дом-монстр" на Подоле / Фото "Энциклопедии новостроек"

В то же время пока земля не находится в аренде застройщика. Выдача такого свидетельства противоречит действующему законодательству. Даже если там и может быть свет – это однозначно незаконно, нужно вызвать полицию. Нужно фиксировать правонарушения.

Очень такой резонансный вопрос для Киева, здесь позиция городской власти очень понятна и однозначна, так как Киевсовет активно участвует в судах, связанных с "домом-монстром". Я просто считаю, что нужно убрать те 4 лишних этажа, которые называют "антисольными", мансардами. Такое интересное название.

О скандальных застройках

Эти 4 этажа – лишние. Они искажают лицо Подола. Их надо снести, очевидно. Киевская городская госадминистрация "ходит" по судам, но нельзя сказать, что она слишком активно это делает. Евгения, разве у нас было проблемой ввод здания без документов в эксплуатацию? Вспомните хотя бы историю с домами Войцеховского, которые строились без документов, оформлялись какими-то решениями суда задним числом. Разве это у нас является препятствием для скандальных застроек?

Что известно про афериста-застройщика?

Речь о скандальной афере Анатолия Войцеховского. Этот человек с 2005 года построил 40 незаконных построек в Киеве. Украинцы купили дешевые квартиры, но попали в ловушку. Застройщик подделывал документы, чем просто захватывал земельные участки. В октябре 2020 года в СМИ появилась информация, что Войцеховский скрывается от Национальной полиции Украины в Польше.

Согласна абсолютно. Удачная местная власть должна иметь монополию на определение правил в городе. В целом у меня есть позиция, что местная власть должна формировать и предлагать застройщикам приоритетные территории развития. Сейчас как это происходит? Представители застройщиков ходят по городу, ищут на картах, где бы застроить. И они определяют, они предлагают территории для развития, а не наоборот.

Скажу о важной истории для меня, об озере Вырлица. Там тоже очень активный диалог с депутатами, активистами относительно того, нужно ли застраивать зеленую зону и вообще – нужно ли уменьшать размер озера. Так вот, для меня такая ситуация не может возникать в Киеве, потому что зеленые зоны не могут застраиваться в условиях изменения климата.

Это все происходит, потому что вообще основные участки были отданы под застройку во времена Черновецкого. Задолго до нас. Получается, что и предыдущий состав Киевсовета, и текущий состав Киевсовета работает с последствиями.



Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий / Фото LIGA.net

Важно, лично для меня, очень внимательно относиться к продлению договора аренды. Быть адвокатом проактивной позиции города, городского главы, исполнительного органа, депутатского корпуса, которые будут строить стратегию города, а не идти за застройщиками. Сейчас я очень часто вижу ситуацию, когда застройщики – девелоперы, будем так интеллигентно называть их, формируют адженду и повестку дня. Получается, что городской совет постоянно догоняет, постоянно тушит пожары.

О качестве воды в Киеве

Однако вы работаете в депутатской комиссии по вопросам экологии. В этом конкретном случае с попыткой застроить часть озера в Вырлице, эта депутатская комиссия имеет решающее право и полномочия для того, чтобы остановить застройку озера. Почему так происходит, что до сих пор депутатская комиссия по вопросам экологии не остановила застройку озера в Вырлице? Кто конкретно этому мешает?

Когда я не была депутатом, то тоже считала, что есть комиссия, конкретный человек, который может все остановить. На самом деле депутатов – 120, а также городской глава. Решение принимают депутаты большинством голосов. Исходя из регламента Киевсовета, с молчаливого согласия любой проект решений может пройти любую комиссию без рассмотрения, просто с молчаливого согласия ... Решение принимают в зале, большинством голосов, поэтому я бы не переводила ответственность на земельную, бюджетную или экологическую комиссию.

Конечно, я не просто работаю в постоянной комиссии по экологической политике, я там еще и секретарь. То есть, есть еще такая условно руководящая должность. Конечно, мне хочется, чтобы экологическая комиссия думала и заботилась исключительно о сохранении зеленых зон, о вопросах состояния воздуха и воды в Киеве.

К слову На Нивках посреди тротуара образовался гейзер: видео

Например, для меня был сюрприз и абсолютно недопустимая ситуация, когда "Киевводоканал" на своих страницах в соцсетях публиковал (информацию – 24 канал) о том, что нужно пить воду из крана, а не бутилированную воду. В то же время есть понятные, конкретные отчеты о европейских стандартах. Здесь не только о Киеве речь. Вообще – украинская вода в украинских городах – техническая. Ее вообще нельзя употреблять.

Надо ставить этот вопрос к каждому депутату и депутата Киевсовета. И здесь не имеет значения, в какой комиссии ты работаешь. Любой депутат может заниматься и заниматься любыми вопросами. И, к сожалению или к счастью, решения принимаются большинством.

Однако вы же при этом являетесь и общественной активисткой. От вас еще и с этой стороны ждут что-то. Многие вас знают, помнят, поэтому вы еще можете постом в фейсбуке собрать общественность, которая поможет депутатам увидеть проблему там, где ее еще не видно.

Могу. В то же время заметна деятельность реакционная и революционная, назовем так. В то же время у меня были и есть проявления общественного активизма и очень устойчивой позиции, я еще возглавляю ОО "Город-сад". Мы уже почти 8 лет работаем по всей Украине. Сотрудничаем с представителями местной власти, с местными общинами. Вместе проектирует парки, скверы. Реализуем образовательные, художественные проекты.

Я верю в стойкость институтов и систем. Очень хотелось бы, чтобы эти разрозненные общественные активисты объединялись, формировались какие-то системы, которые будут работать, показывать результат и влиять на местную политику. Не 1, 2, 3 года, пока нужно "тушить пожар", а и через 100 и 200 лет.

Про загрязненные водоемы Киева, экологическую стратегию и озеленение столицы – читайте во второй части интервью уже скоро на сайте 24 канала.