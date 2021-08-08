Это в интервью в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале отметила руководитель общественной организации "Город-сад", депутат Киевсовета, активистка Евгения Кулеба. Также она рассказала о Бортнической станции ​​аэрации, депутате Игоре Баленко и заимствовании опыта Лондона в столице.

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О Бортнической станции ​​аэрации

Недавно ГБР возбудило дело о хищении 150 миллионов гривен на реконструкцию Бортнической станции аэрации должностными лицами "Киевводоканала". Среди этих должностных лиц ваш коллега по комиссии – Вадим Сторожук – от партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность". Вы лично Сторожука спрашивали, как так случилось, что Бортническая станция аэрации воняет на половину Киева, а вода до сих пор плохого качества?

Не могу сказать, что общественный активист имеет меньше власти, чем депутат или депутатка Киевсовета, например. Это разные функции, разные задачи. Нельзя оценивать, кто важнее. Это синергия, работа вместе, во-первых.

Во-вторых, что касается Бортнической станции аэрации, силы и мощности комиссии по экологической политике... Для меня был сюрприз, наверное, для зрителей тоже будет, что Бортнической станцией аэрации занимается комиссия по ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство – 24 канал). То есть комиссия, которая занимается жилищно-коммунальным хозяйством в Киеве, она как раз работает с темой Бортнической станции аэрации.

Справка. В начале июля стало известно, что Государственное бюро расследований проверяет информацию о присвоении чиновниками Киева денег во время строительства Бортнической станции аэрации. ГБР провел обыски в "Киевводоканале".

Наша комиссия предлагала расширить и добавить полномочия в работе комиссии именно в части воды Киева. К сожалению, за такое решение до сих пор не проголосовали. Что касается "Киевводоканала", качества воды и моего удивления, что все же лучше пить воду из крана...



Евгения Кулеба высказалась по поводу загрязнения воды в Киеве / Фото 24 канала

Недавно видела отчет Министерства экологии, сейчас оно иначе называется. Топ-загрязнителей воды в Украине – это жилищно-коммунальное хозяйство, потом сельское хозяйство, тогда промышленность.

Так вот, топ-5, как раз "Киевводоканал" в топ-5 входит. Конечно, Киев – это столица, это огромный город, мегаполис. Но топ-5...

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Мы говорим не только о питьевой воде, но и о водоемах в частности. Тема очень тяжелая. Очень редко кто-то о ней говорит. Потому что с ней работать – это как вода в песок.

Опять же о воде. Очень много работы. Депутат, у него есть определенные инструменты работы, обращения. Я все соответствующие обращения, особенно, когда увидела эти отчеты – прислала. И буду держать в курсе, информировать.

Очень хотелось бы, чтобы и вонь от Бортнической станции аэрации ушла в прошлое, и люди не жили в этих условиях.

Возвращаясь к озеру Вырлице, сейчас часто там бываю. На берегу озера Вырлица расположена Бортническая станция аэрации. Действительно, вонь необычайная. Это просто неуважение к киевлянам – иметь такой объект на территории Киева.

Что известно об озере Вырлица?

Этот водоем находится в Дарницком районе Киева. Вместо одного из крупнейших озер столицы Этот водоем находится в Дарницком районе Киева. Вместо одного из крупнейших озер столицы планируют построить торговый центр. Общественные активисты борются за сохранение флоры и фауны еще с 2012 года.

Я взамен часто бываю на территории Голосеевского парка. Помню историю из соцсетей, как спасали уток из водоема, который там расположен, и о причинах тех отравлений. Все думали, что их специально кто-то отравил, а оказалось, они просто пили эту воду, в которой были. Из-за этого потом пришлось спасать животных. Эта история уже долгое время не имеет решения.

Да. Власть разводит руками. В Голосеевском районе также расположены Совские ставки. Тоже тема очень актуальная.

Справка. В июне суд расторг договор аренды Совских прудов. Поэтому городу вернули земельный участок. Напомним, что его хотела застроить компания "Хозяйственник", которую связывают с Игорем Баленко.

Про Игоря Баленко

Какие кто планирует застроить, скажите, пожалуйста?

Я бы не хотела называть фамилии.

Давайте я назову.

Называйте.

Игорь Баленко – депутат Киевсовета от фракции "Европейская Солидарность" путем фальсификаций протоколов общественных слушаний уже приблизился к тому, чтобы эту живописную часть Киева застроить жилыми комплексами и торговыми центрами.

Я буду очень оптимистичной. Думаю, что на этом этапе, особенно после того, как суд принял решение о сохранении застройки, мы сможем этот объект сохранить. Это тоже пример того, как сейчас депутаты и общество "откручивают" решения, которые приняли раньше.



Кулеба: "Совские ставки – очень актуальная тема" / Фото с фейсбука общественной активистки

Еще раз возвращаюсь к стратегии города. Если там четко зафиксируют, что любую зеленую зону мы не застраиваем, сохраняем (а вообще – мы должны расширять площади зеленых насаждений в Киеве), тогда таких ситуаций возникать не будет.

Город должен или выкупать участки, если они находятся в частной собственности, или отказывать в продлении договоров аренды.

Вы когда видите Баленко в сессионном зале Киевсовета, можете ему сказать: "Друг, прекрати уничтожать киевские скверы. Прекрати уничтожать ставки". Вы его можете просто спросить?

Я могу спросить любого и о чем угодно. Вопрос в эффективности этих вопросов. Хотелось бы работать проектами решений, решениями судей, работать на результат и не использовать для этого эмоции. Как начинающий, но немного понимающий политики, могу сказать, что эмоции обычно мешают – ты теряешь контроль и делаешь ошибки.

Это тоже мой коллега и все 120 депутатов – это мои коллеги. Я бы не хотела оценивать его действия, я бы хотела оценивать свои, действовать и делать все, что от меня зависит для того, чтобы сохранять зеленые зоны, водоемы Киева и работать над тем, чтобы водоемы были чистыми, чтобы сохранялось биоразнообразие.

О заимствовании опыта Лондона

Недавно работала с командой стратегии Лондона. Там очень революционные идеи. Есть идея создать, как они это называют, London Park. Тоесть:

стимулировать развитие биоразнообразия в существующих парках сохранения, и даже развитие флоры и фауны;

создание зеленых коридоров, когда весь город будет пронизан коридорами с деревьями, клумбами, которые будут абсорбировать избыточные осадки, возникающие из-за глобального изменения климата.

То есть хочется принимать современные практики.

Мы очень рады за Лондон. А что по Киеву? В Киеве такую ​​практику могли бы себе представить?

По Киеву – я сейчас активно общаюсь. Моя миссия – максимально говорить о том, что застраивать зеленые зоны нельзя. Нужно развивать, работать над концепцией "города-губки", когда город абсорбирует все осадки и создает тень, чтобы люди нормально передвигались.

Потому что, по моему мнению человека изнутри, глубокого понимания внутри система не имеет. Оно отсутствует, его нужно формировать. Никакой проблемы здесь не вижу. Есть группа людей, которая понимает эту проблематику.

Но вопрос есть, потому что на экологических комиссиях уже несколько раз я с удивлением понимала, что мы решаем вопрос застраивать зеленую зону или нет. Такие вопросы вообще не могут существовать в современном обществе.

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О ситуации на улице Франко

У вас прекрасная мечта, что столица должна быть зеленой и цвести. Но есть реальность. Например, на улице Ивана Франко недавно срезали 7 больших деревьев. Такая же история произошла возле парка "Киото". Тотально "Киевтранспарксервис", "Киевзеленстрой" совместно срезают деревья, чтобы там "закатать" все в асфальт.

Вы в фейсбуке пишете, что уже надоели эти скандалы (после истории с срезанием деревьев на улице Франко). Просто скандалы, просто развести руками. А где попытка привлечь к ответственности работников "Киевзеленстроя", которые срезали эти деревья, и не только на Франко, но и на других улицах Киева? Просто будем вздыхать в фейсбуке? Или все же вы, как депутат Киевсовета, можете и имеете переходить к более активным действиям?

И уже перешла к активным действиям. Я являюсь автором проекта решения, за которое уже проголосовали (к сожалению, до сих пор не опубликовали на сайте, удивляюсь почему, наверное, это какая-то ошибка). Проект решения – об информировании общества относительно любых действий, которые совершают зеленые насаждения.



Должен быть приоритет, – Кулеба / Фото с фейсбука депутата

На позапрошлом пленарном заседании проект решения поддержал зал, за него проголосовали. И сейчас, за 3 дня до осуществления любых работ, на сайтах или на страницах в соцсетях соответствующие органы должны об этом информировать общины.

Это первый шаг, чтобы люди знали, что должно происходить и они уже могут как-то реагировать.

Что произошло на Франко? Там происходит ремонт улицы. Действительно, там построят велодорожку, пандус. Для этого срезали деревья, которые, по предварительным оценкам, росли 30 – 40 лет. Конечно, это недопустимо. От своего коллеги слышала фразу: "Мы сделаем там красиво, чисто и ровно".

Справка. На улице Ивана Франко в Киеве из-за капитального ремонта срезают 13 деревьев.

Но не зелено.

Это, конечно, хорошая цель, но такой глубокой тени, которую давали эти деревья, "ровно и красиво" не компенсирует никак. Это вопрос приоритетов. Город должен развивать инфраструктуру, непрерывную – потому что сейчас она у нас кусками, но должен быть приоритет.

Например, в Париже вообще любые целевые программы и стратегии в других сферах фильтруются через экологическую стратегию. Это сквозная политика города. К сожалению, такие случаи происходят. Я работаю в этом направлении – разрабатываю проекты решений.

Я очень счастлива и очень рада, что общество реагирует, что мы знаем о таких случаях, это очень важно. Я очень благодарна всем, кто пишет, хотя это иногда сложно. Вместе мы будем нарабатывать стратегические решения.

Знаете, я сейчас подумала о двойных стандартах, как говорится. Есть ваша фраза. Цитата: "Не может рядовой гражданин определять архитектурную ценность того или иного здания". Это должны делать определенные люди...

Я в начале эфира повторила ее...

Да. С определенными знаниями... И тут вопрос в том, что в то же время у нас есть депутаты, которые определяют, какой быть экологии в Киеве. Быть ей зеленой или не быть. Может, просто надо отдать этот вопрос в экологический комитет? Вы говорите, что в Париже так, в Лондоне так. Может, люди, которые знают этот вопрос, пусть его решают, а не все депутаты, которые вообще не понимают, что происходит?

У нас так построена система. И не только у нас. Решение принимает большинство депутатского корпуса, но у нас сейчас управление экологии совместно с комиссией экологической политики нарабатывает экологическую стратегию города Киева. Была стратегия, которую предложило общество. Очень благодарны за это и также ее обрабатываем, используем.

Кстати, ожидаем от управления экологии результатов. Поэтому все работают. Знаете, ответственный вопрос – это не тот, который решают за секунду. Это определенный путь. Нам бы всем хотелось, чтобы этот путь проходили чуть быстрее, но имеем то, что имеем. Я считаю, даже то, что происходит сейчас – это большой прогресс.

Например, уничтожение рынка "шайба" в Соломенском районе.

Я не поддерживала этот проект решения. Выступала даже. Затем получила критику коллег за это выступление. Кстати, мы начинали эфир с "Цветов Украины" и представитель застройщика обосновывал, что нужно все снести и застроить все новое стеклянное.

Полный выпуск интервью с Евгенией Кулебой: смотрите видео

Там еще должна была быть трансляция на экране – зимняя зимой и летняя летом. Он все обосновывал экономической целесообразностью, что это здание будет пополнять бюджет города Киева. Но у Киева, как и у любого города, есть "душа", история и то, что формирует лицо этого города.

Я считаю, что советский модернизм, который немного недооценен в нашей стране, тоже формирует облик города Киева, в частности рынок "шайба". И еще есть подобный по форме рынок на Печерской площади. Я считаю, что нужно такие объекты хранить, гордиться. И они могут быть такими объектами туристического притяжения.

Справка. В начале июля депутат Ксения Семенова написала в своих социальных сетях, что рынок "шайбу" в Киеве, на улице Кудряшова, 1а, планируют снести. В то же время на его месте запланировали построить высотку.

Могут, но пока почему-то не стали.

Решение принимает большинство.

Я была в Буче. Я видела усадьбу Штамма, которая разваливается, в которую не пускают почему-то туристов и говорят, что к ней нельзя подходить. Я была в Червоном и видела там шикарные здания и то, что они никому не нужны. Я видела дачу Патона, которая тоже очень хорошая, но стоит заброшенная. Была в Теребовлянском замке, который нуждается в том, чтобы в него вкладывали деньги. Все это приходит в упадок. Теперь ваш комментарий.

В каждого такого здания есть своя история и она приходит в упадок по какой-то своей очень особой причине. Самая распространенная – это когда здание расположено в частной собственности и владелец сознательно доводит его до разрушения.

У меня есть подборка проектов и зданий, когда приходит группа депутатов и говорит: "Вот здесь, посмотрите, бездомные. Здесь грязно. Здесь падает крыша. Нужно снести и построить красивые высотки". Чтобы привлечь туда бизнес. Там будут офисы, торговые центры, фудкорты. Я считаю, что это уже технологии.

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У нас есть технология – довести до разрушения естественным путем: снег, ветер, дождь. Поджечь обязательно. Затем желательно, чтобы там действительно были беспризорные, что-то произошло и приехала полиция, все схватились за головы и сказали, что надо снести это историческое здание.

Обычно они без охранных статусов, к сожалению. Это тоже вопрос, который требует решения. Однако даже охранный статус и договор (не является решением – 24 канал). Все равно штрафы настолько низкие, что владельцы несут потери, рассчитывая на то, что здание рухнет и с фундамента сделают реконструкцию и построят высотку. Такова ситуация, всем очень грустно.



Очень важна политическая воля, – "слуга народа" Кулеба / Фото 24 канала

Движение для того, чтобы исправить это – очень сложное. Однако здесь очень важна политическая воля. Это та самая плоскость, что и с защитой зеленых насаждений. Нужно просто сформулировать свои приоритеты, выйти и рассказать об этом киевлянам. Мы защищаем зеленые насаждения, развиваем их, сохраняем "душу".

Я называю это "душой". Хорошо поехать в Париж или Лондон, если нет коронакризиса, и фотографироваться на фоне прекрасных зданий. Рассказывать, как Хемингуэй пил там свои алкогольные напитки или воду и писал свои произведения. Такие здания есть и в Киеве, там тоже есть "душа" и своя история. Так же с зелеными зонами. Если мы это потеряем – больше нигде не найдем.

Вы, наверное, знаете, что в Париже и Лондоне владелец здания, которое является архитектурно-исторической ценностью, не может даже заменить шпингалет на окне без разрешения контролирующих служб. У нас владельцы доводят здания до разрушения, мы спрашиваем вас об этом, как представительницу политсилы президента, которая через одно рукопожатие контактирует с руководителем депутатской фракции, министром культуры. Почему так происходит, что политической воли нет и об этом говорит представитель политсилы Владимира Зеленского, а не оппозиционный политик?

Одна из самых успешных реформ – децентрализация. Законы и решения таких проблем на национальном уровне – это очень важно, но есть и местные власти, которые тоже имеют широкие полномочия. Это расширенная ответственность, мы работаем и будем работать. Вы бы лучше порадовались, что "Цветы Украины" получили охранный статус. Это важный шаг.

А чему радоваться? Фасад наполовину разрушен.

Не вполовину. Вы там не были, наверное. Только в углу разрушили.

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Однако винограда уже нет, я так понимаю?

Нет, это обидно. Однако мы говорим об архитектуре, здании. Виноград не являлся частью архитектурного решения с самого начала. Его высадили позже.

Однако он тоже был жив.

Да, был. Вы бы видели мой балкон, там всюду растения, очень люблю их. Однако я уже привыкла к тому, что в политике, что бы ты ни делал – всегда мало и тебя всегда критикуют. Несмотря на все, мы дальше будем работать.

О качестве воды в Киеве, сносе дома Уткина и "Цветах Украины" – в первой части интервью с Евгенией Кулебой.