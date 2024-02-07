Это не уровень Зеленского, – в ОП высмеяли интервью Карлсона с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву. Он хочет взять интервью у президента России Владимира Путина. По словам экс-ведущего американского телеканала Fox News, его команда обратилась с просьбой об интервью и к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Но это – не уровень главы украинского государства. Об этом 24 Каналу заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что на это стоит меньше обращать внимание. К слову, в России американского журналиста заметили 1 февраля.

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"Это – не уровень президента Зеленского, потому что субъект Карлсон не является классическим журналистом. Уровень президента Украины совсем другой. Это совсем другие медиа, совсем другие тезисы, совсем другой разговор, часто откровенный. А не пропагандистские вещи, которые делает Путин или Карлсон", – сказал Подоляк.

Советник руководителя ОПУ добавил, что журналистика для Карлсона закончилась, когда его уволили с американского телеканала Fox News. Это произошло вследствие того, что он сознательно распространял фейки и таким образом нанес огромные убытки каналу.

С Путиным не может быть интервью. Путин не отвечает на вопросы, потому что он не живет в реальном мире. Он не разбирается в том, что происходит. И он просто будет продолжать рассказывать свой бред о "народах, которые не существуют, которые существуют", о "8 лет бомбили Донбасс",

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Так экс-ведущий американского телеканала создаст классический пропагандистский продукт. Мол, якобы "вы не знаете правду о войне. Россия защищалась, на неё напали".

Конспирологические теории

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Поговаривают, что Такер Карлсон приехал к Владимиру Путину, чтобы якобы "передать ему послание от Дональда Трампа". Как отметил советник руководителя Офиса Президента Украины, в современном мире не нужно никаких конспирологических посредников, чтобы передать информацию. Это можно сделать благодаря средству связи.

"Для такого, как господин Трамп, не нужен кто-то, кто приедет к Путину и на ушко ему: "А вы знаете, мы можем...". Поэтому давайте без конспирологии", – призвал Михаил Подоляк.

Такер Карлсон приехал в Россию