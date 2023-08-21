Входим в новую часть войны: что означает появление предательницы Панченко у Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью пророссийской журналистке Диане Панченко цинично рассказал о войне в Украине, целях так называемого "сво" и возможности переговоров. Разговор с коллаборанткой имел цель продвинуть в украинское инфопространство пророссийские идеи.

Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что такое интервью свидетельствует о попытке возвращения Виктора Медведчука в информационное пространство Также он может пытаться войти в украинский YouTube из-за своей журналистки.

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Почему Панченко появилась у Лукашенко

Интервью коллаборантке Панченко – это очередное продвижение российских нарративов, а также возрождение Медведчука и других "раскольников".

Диана Панченко раньше работала на телеканалах кума Путина – Виктора Медведчука. В частности, NewsOne, 112 Украина и ZIK. Кроме того, она записывала свои так называемые "интервью" с пленными украинскими военнослужащими Сергеем Мироненко и Михаилом Швецом. В январе СБУ открыла против нее уголовное производство.

Политолог отметил, что теперь эти люди будут пытаться атаковать, вкладывать деньги в эпатаж, чтобы уничтожать украинский контент в угоду российскому.

Мы входим в новую, финальную часть войны. Она может быть проиграна Россией до конца года, а может быть затянута. И тогда будет стоять задача убивать между украинцами осиновый круг, чтобы наша страна кололась. Панченко – яркий для этого инструмент,

– сказал политолог.

Николай Давидюк рассказал, почему пропагандистка Панченко появилась у Лукашенко: смотрите видео

Украинское инфопространство нужно очистить

Политолог отметил, что сегодня мы потеряли часть вероятных украинских журналистов, которые действительно были российскими пропагандистами и работали против нашего государства.

Надо сделать аудит украинского медиапространства на наличие таких людей. Ибо "Диан Панченко" у нас минимум два-три десятка женского и мужского рода, продвигающих российские нарративы,

– акцентировал Николай Давидюк.

Что касается коллаборантки Панченко, то сегодня она мигрирует между Донецком, Москвой и Беларусью.

"Наверное, это выгодно и лучше оплачивается, когда можно свою Родину продать ради того, чтобы быть подстилкой между Медведчуком и Лукашенко", – отметил украинский политолог.

Что сказал Лукашенко Диане Панченко