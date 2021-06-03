Цель – уничтожить экономику Беларуси, чтобы люди шли на голодные протесты, – Протасевич

Роман Протасевич появился на белорусском ТВ с сомнительным видом и противоречивыми тезисами. Он заявил, что протесты в Беларуси летом 2020 года имели целью крах экономики Беларуси.

По словам Протасевича, на которые его натолкнул пропагандистский журналист, лидер протестов Тихановская прекрасно понимала конечный исход событий. Вроде бы люди должны были бы выйти от голода на улицы.

Обратите внимание Белорусские пропагандисты анонсировали интервью с Протасевичем: что с ним не так

"Люди должны выйти на голодные бунты"

После реакции Лукашенко на протесты, их силового подавления и задержания активистов, Европейский Союз и США ввели санкции. Это было одной из целей протеста, рассказал Протасевич. Вроде бы экономические ограничения зажали простых белорусских граждан, и они бы должны были выйти на бунт.

Санкции нужны для того, чтобы экономика Беларуси разрушилась как можно скорее. И если потерпит крах экономика, люди выйдут на протесты для того, чтобы... ну, это будут голодные бунты. И это по сути и является одной из целей экономических санкций,

– заявил Протасевич.

На вопрос пропагандистского ведущего, " понимает ли Тихановська, что люди будут голодать, чтобы решить ее вопрос", Протасевич ответил, что "более чем уверен".

Интервью Протасевича пропагандистам

Белорусские правозащитники из центра "Вясна" заявляют, что интервью с Протасевичем записали под давлением. В самом легком его варианте – психологическом.

Эксперты отмечают, что на лице журналиста заметна припухлость, а голос дрожит.

То, о чем говорил один из основателей телеграмм-канала NEXTA, вполне может свидетельствовать о принуждении со стороны силовиков.

Например, во время разговора, который транслировали на белорусском ТВ, Протасевич признался, что призвал к протестам в Беларуси. Более того, сказал, что был одним из первых, кто их распространял.

Действия Лукашенко он охарактеризовал как действия "человека со стальными яйцами". Он вроде бы понял, что многое, за что критиковал режим – было бесполезным.

Журналист отметил, что NEXTA был главным координационным чатом уличных акций – "всей информационной войны". И назвал фамилии всех причастных.

Вид, который Протасевич имеет в кадре, может свидетельствовать о том, что интервью он давал под давлением. У него вспухшее лицо – вероятно, из-за избиения. Заметно, что у парня дрожит голос.