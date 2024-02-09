Путин впервые это признал: каков основной замысел интервью диктатора Карлсону

Владимир Путин наговорил много разного бреда в более чем двухчасовом интервью пророссийскому Такеру Карлсону. Но некоторые вещи впервые публично прозвучали.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев, заметив, что Такер Карлсон, вероятнее всего, является пророссийской "консервой" в Соединенных Штатах Америки. Это было вполне спланированное интервью, которое направлено на международную аудиторию.

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Что нового сказал Путин

Как отметил Муждабаев, многие вещи были банальными и стандартными для Путина. Он снова распространял свои исторические "извращения", которые не укладываются в здравый смысл. Ничего нового там не прозвучало, разве что то, что Путин оправдывал Гитлера.

Далее стоит обратить на дальнейшие месседжи, которые уже Карлсон распространял после интервью. Он начал убеждать, что Путин в случае попытки вернуть Крым под контроль Украины использует ядерное оружие. Это заявление – часть плана по принуждению Киева к переговорам.

Такер Карлсон пытается донести это по их совместному с Путиным плану. То есть Путин впервые признал, что ему не получилось то, что он планировал в Украине. Не получилось именно таким образом, как он хотел это сделать с мгновенным захватом, геноцидом и оккупацией. Сейчас Путин шантажирует Запад. Говорит, что это тупик – и он может использовать ядерное оружие,

– сказал Муждабаев.

Аналогичные вещи будет транслировать и миллиардер Илон Маск, и потенциальный президент США Дональд Трамп, который рассказывает о "мире за 24 часа". Они попытаются заставить Украину уступить территорию.

Это абсолютно цельный и логичный план с их стороны. Наша с вами задача – развенчивать его. Этот план может стать эффективным, потому что многим людям в Америке не нравится война. Она всех раздражает. И вот приходит человек и говорит, что Украина должна отдать Крым, еще часть территории, потому что иначе будет ядерная война. Поэтому сейчас уговорим и нормально заживем,

– объяснил Муждабаев.

Путин любит запугивать Запад различными угрозами. Но на самом деле это человек, который отгораживается огромными столами от собеседников и боится чем-то заразиться. Он постоянно пробует блефовать.

Интервью Путина: кратко