Про це 24 Каналу розповів заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, зауваживши, що Такер Карлсон, найімовірніше, є проросійською "консервою" в Сполучених Штатах Америки. Це було цілком сплановане інтерв'ю, яке спрямоване на міжнародну аудиторію.

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Що нового сказав Путін

Як наголосив Муждабаєв, багато речей були цілком банальними та стандартними для Путіна. Він знову поширював свої історичні "збочення", які не вкладаються у здоровий глузд. Нічого нового там не пролунало, хіба що те, що Путін виправдовував Гітлера.

Далі варто звернути на подальші меседжі, які вже Карлсон поширював після інтерв'ю. Він почав переконувати, що Путін в разі спроби повернути Крим під контроль України використає ядерну зброю. Ця заява – частина плану з примушення Києва до переговорів.

Такер Карлсон намагається донести це за їх спільним з Путіним планом. Тобто Путін вперше визнав, що йому не вийшло те, що він планував в Україні. Не вийшло саме у такий спосіб, як він хотів це зробити з миттєвим захопленням, геноцидом та окупацією. Зараз Путін шантажує Захід. Каже, що це тупик – і він може використати ядерну зброю,

– сказав Муждабаєв.

Аналогічні речі транслюватиме і мільярдер Ілон Маск, і потенційний президент США Дональд Трамп, який розповідає про "мир за 24 години". Вони спробують змусити Україну поступитися територією.

Це абсолютно цільний та логічний план з їхнього боку. Наше з вами завдання – розвінчувати його. Цей план може стати ефективним, бо багатьом людям в Америці не подобається війна. Вона усіх дратує. І ось приходить людина і говорить, що Україна має віддати Крим, ще частину території, бо інакше буде ядерна війна. Тому зараз вмовимо і нормально заживемо,

– пояснив Муждабаєв.

Путін любить залякувати Захід різними погрозами. Але насправді це людина, яка відгороджується величезними столами від співрозмовників і боїться чимось заразитися. Він постійно пробує блефувати.

Інтерв'ю Путіна: коротко