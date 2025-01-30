Сделал это специально для Трампа: интервью Путина в авто имело 3 главных месседжа для США

Трамп заявлял, что планирует провести разговор с Путиным, чтобы обсудить перспективы для завершения российско-украинской войны. Не дожидаясь звонка, глава Кремля решил сделать жесткий шаг со своей стороны.

Именно так в эфире 24 Канала политолог Александр Морозов охарактеризовал недавнее интервью Путина пропагандисту Павлу Зарубину. Во время него российский диктатор сделал ряд заявлений.

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План "Б" в случае отказа Путина от переговоров

Политолог напомнил, что Дональд Трамп не раз озвучивал, что хочет быть миротворцем и инициировать переговоры с Путиным об окончании войны в Украине. Из окружения Трампа начали поступать публичные заявления о том, что администрация США хочет выступить инициатором прекращения боевых действий.

Однако если Путин не пойдет не переговоры, тогда будет реализован план "Б". Он, по словам политолога, предусматривает усиление давления на Россию относительно нефти; санкций; вооружения, которое будет предоставляться Украине.

"Нависла пауза. После того как состоится звонок между Трампом и Путиным будет ясно, поставлена ли точка в дальнейших консультациях и переговорах, или что-то будет. Но Путин сделал шаг со своей стороны. Невозможно иначе интерпретировать то, что он сказал. Безусловно в первую очередь он это сделал специально для Трампа", – считает Морозов.

Основные тезисы Путина во время разговора с пропагандистом

Разговор российского диктатора с пропагандистом Зарубиным состоялся в машине. Во время интервью глава Кремля озвучил, что, на его взгляд, Зеленский нелегитимный президент, поэтому переговоров с ним он вести не будет.

Совсем неважно как Путин перекручивает тему нелегитимности, он так делал всегда. Весь период между 2014 и 2022 годами с определенной периодичностью и Путин, и спикеры Кремля как только им это было выгодно постоянно утверждали, что режим в Киеве нелегитимный,

– напомнил Морозов.

Сейчас Путин решил вернуться к этой риторике. В этом, по убеждению политолога, просматривается нотка страха перед предложениями Трампа, которые будут надвигаться.

Второй тезис Путина заключается в том, что он готов выделить определенных людей для переговоров. Этим, по словам политолога, он подчеркнул, что для него это будут вовсе не переговоры о мире, а просто консультации на очень низком уровне, которые могут длиться годами.

Третий тезис Путина, на который, по убеждению политолога, будут реагировать в США и Европе, касается того, что глава Кремля озвучил, что если Трамп захочет вести переговоры, то должны быть признаны требования, которые тот сформировал в ультиматуме в июне 2024 года.

Все, что сделал сейчас Путин в своем заявлении Трампу, показывает, что нет никаких оснований для торга и торговаться он с ним ни о чем не будет. Кремль в этой ситуации говорит, что либо США будут вести переговоры о том, что ему надо, либо никаких переговоров не будет,

– считает Морозов.

Отметим, что общественный деятель Ростислав Мурзагулов, комментируя интервью Путина Зарубину, высказал мнение, что российский диктатор боится встречи с Зеленским. Он считает, что именно из-за того, что Путин сам осознает свою нелегитимность, он обвиняет в этом украинского президента.