Российский президент Владимир Путин планирует посетить Монголию с официальным визитом. Накануне этого действа диктатор решил дать интервью монгольской газете.

Так, Путин во время разговора уже классически жаловался на коллективный Запад, вспоминая все ограничения, которые наложили на россиян. Не обошлось и без знаменитой "исторической справки".

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Интервью Путина

Владимир Путин на вопрос об отношениях между Украиной и Россией отметил, что на это повлияли ряд факторов, среди которых "последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу". Диктатор жаловался, что якобы Украина получила земли, которые ей не должны были принадлежать.

По мнению Путина, которое мы неоднократно слышали, причиной войны в Украине является "антироссийская политика коллективного "Запада".

Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой для ее существования,

– говорит Путин.

Не мог российский президент не вспомнить Майдан, указав, что его организовали американцы, которые работали с эфемерными неонацистами.

"В Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, теперь и прямым запретам", – плачет диктатор.

Кроме этого, Владимир Путин пожаловался на нынешнюю помощь Украине и пообещал "последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках СВО".