России надо отдать Владивосток, – китайский актер высказался после "исторических лекций" Путина

После интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в сети начали высмеивать "исторические причины", почему Россия оккупирует территорию Украины. Так, представители разных народов начали высказывать территориальные претензии к самой стране-агрессору.

Так, американско-китайский актер Роберт Ву в соцсети Х, ранее известной как твитер, отметил, что в таком случае Россия должна вернуть территории, которые оккупировала более 100 лет назад Китаю. Говорится, в частности, и о городе Владивосток.

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Роберт Ву после интервью Путина требует отдать Владивосток

Все началось с поста бывшего сотрудника информационного агентства "Синьхуа", а ныне специалиста из аналитического центра Center for China and Globalization (CCG) Зичен Вана, который написал в соцсети Х пост относительно "исторических лекций" Владимира Путина.

В частности, в заметке Вана говорится, что одержимость историей главы Кремля неконструктивна. Аналитик обратил внимание, что в речи российского диктатора были отсылки к раннему средневековью, на основе которых он делает те или иные политические выводы о принадлежности территорий.

Почему мы должны ссылаться на VIII или XIII век, но не на 220 год до нашей эры? Мы живем в наше время с (нынешними – 24 Канал) законами, а не в VIII веке,

– написал Ван.

На это сообщение отреагировал американо-китайский актер Роберт Ву. Он напомнил, что если следовать подобной логике, то в таком случае Россия должна вернуть большую территорию, которую когда-то забрала у Китая.



Роберт Ву после интервью Путина сказал, что Россия должна вернуть Владивосток Китаю / Скриншот 24 Канала

"Согласно истории, Россия должна вернуть нам Владивосток и огромную территорию, украденную 100 с чем-то лет назад", – написал актер.

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