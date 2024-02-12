"Историки хватались за голову, врачи устанавливали диагноз": разбор интервью Путина с Карлсоном

Владимир Путин дал почти двухчасовое интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону. В течение разговора российский диктатор цинично врал, искажал исторические факты и пытался хоть как-то оправдать преступления оккупантов в Украине.

Все, что говорил Путин Такеру Карлсону, – совсем не новая информация. Такое мнение 24 Каналу высказал политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин, добавив, что свои жалобы так называемый президент озвучивает чуть ли не каждому, кого видит.

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Что было нужно Карлсону в интервью с диктатором

"Маловероятно, что кто-то выслушал речь Путина, разве что историки, которые хватались за головы, и врачи, которые записывали диагноз пациента", – заметил Юрий Рашкин.

Путина спросили о том, почему он напал на Украину, но ответа так и не было. Один из американских комментаторов даже сказал, что давно заметил, что чем хуже у мировых лидеров ситуация с экономикой, тем дольше они говорят о своей "великой" истории. Даже сам Такер извинился перед зрителями и фактически подтвердил, что первые полчаса интервью можно перемотать, потому что там Путин дает чрезвычайно длинный ответ о российской истории.

Путину важно рассказать каждому, кто его услышит, свою историю. Он почему-то не выходит из этого состояния, хотя мир движется дальше. То, что произошло в прошлом, не снимает никакой ответственности за настоящее, хотя Путин всячески пытался оправдать вторжение тем, что у него якобы не было выбора,

– сказал Юрий Рашкин.

Стоит заметить, что последние 20 лет Такер Карлсон занимался только тем, что терял работы на различных новостных телеканалах. Своему последнему работодателю он вместе с коллегами обошелся почти в 800 миллионов долларов. Все из-за того, что они пропагандировали теории заговоров. Такера Карлсона уволили, потому что решили, что так дешевле.

Теперь он имеет деньги, но хочет внимания, поэтому и решил, что поговорить с Путиным – это "самая интересная" тема. Однако благодаря этому стало еще более очевидно, что Путин вообще не политик. Политики должны хоть немного учитывать реакцию других людей,

– заметил Рашкин.

После того, как все несогласные покинули страну, глава Кремля может говорить все, что захочет. Ему никто не возразит. Более того, независимые эксперты подтверждают, что Карлсон во всем соглашался с диктатором и был к нему слишком лояльным.

"Было видно, что Такер поддерживает Путина, но только потому, что имеет свои собственные цели. Он пытается поставить Путина в рамки, которые ему нарисовал, но у главы Кремля совсем другие параметры. Поэтому их "сближение" выглядело очень странным", – подчеркнул Рашкин.

Путин дал интервью американскому журналисту: главное