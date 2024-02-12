Все, що говорив Путін Такеру Карлсону, – зовсім не нова інформація. Таку думку 24 Каналу висловив політичний і громадський діяч зі США Юрій Рашкін, додавши, що свої скарги так званий президент озвучує чи не кожному, кого бачить.

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Що було потрібно Карлсону в інтерв'ю з диктатором

"Малоймовірно, що хтось вислухав промову Путіна, хіба що історики, які хапалися за голови, та лікарі, які записували діагноз пацієнта", – зауважив Юрій Рашкін.

Путіна запитали про те, чому він напав на Україну, але відповіді так і не було. Один з американських коментаторів навіть сказав, що давно помітив, що чим гірша у світових лідерів ситуація з економікою, тим довше вони говорять про свою "велику" історію. Навіть сам Такер перепросив глядачів і фактично підтвердив, що перші пів години інтерв'ю можна перемотати, бо там Путін дає надзвичайно довгу відповідь про російську історію.

Путіну важливо розказати кожному, хто його почує, свою історію. Він чомусь не виходить з цього стану, хоча світ рухається далі. Те, що відбулося у минулому, не знімає жодної відповідальності за теперішнє, хоча Путін всіляко намагався виправдати вторгнення тим, що в нього начебто не було вибору,

– сказав Юрій Рашкін.

Варто зауважити, що останні 20 років Такер Карлсон займався лише тим, що втрачав роботи на різних новинних телеканалах. Своєму останньому роботодавцю він разом з колегами обійшовся майже у 800 мільйонів доларів. Все через те, що вони пропагували теорії змов. Такера Карлсона звільнили, бо вирішили, що так дешевше.

Тепер він має гроші, але хоче уваги, тому й вирішив, що поговорити з Путіним – це "найцікавіша" тема. Однак завдяки цьому стало ще більше очевидно, що Путін взагалі не політик. Політики мають хоч трохи зважати на реакцію інших людей,

– зауважив Рашкін.

Після того, як всі незгодні покинули країну, очільник Кремля може говорити все, що захоче. Йому ніхто не заперечить. Ба більше, незалежні експерти підтверджують, що Карлсон в усьому погоджувався з диктатором та був до нього аж надто лояльним.

"Було видно, що Такер підтримує Путіна, але тільки тому, що має свої власні цілі. Він намагається поставити Путіна у межі, які йому намалював, але в очільника Кремля зовсім інші параметри. Тому їхнє "зближення" було дуже дивним", – підкреслив Рашкін.

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