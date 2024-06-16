Абсурдный и бессмысленный, –интервью с главой МИД Латвии об ультиматуме Путина и переговорах

В Швейцарии продолжается второй день первого саммита мира, где собрались 92 страны и 8 международных организаций. В фокусе – ядерная и продовольственная безопасность и возвращение украинских военнопленных и похищенных детей.

На полях саммита корреспондентка 24 Канала расспросила министра иностранных дел Латвии Байба Браже о том, каким будет коммюнике, отсутствие Китая и возможные переговоры с Россией.

Смотрите также Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Ожидания Латвии от саммита и коммюнике

Чего Латвия ожидает от первого мирного саммита?

Я думаю, что то, что мы уже увидели, является достижением, потому что все объединились вокруг мирной формулы президента Зеленского. Поэтому вчера на пленарном заседании, сегодня на секционных заседаниях, в неформальной части мы услышали разные мнения. И я думаю, что те люди, которые следили или смотрели онлайн, могли услышать, что, да, есть различия, есть различия между тем, что говорил президент Кении или президент Польши.

Но в то же время есть один главный месседж: агрессия неприемлема. Мы должны вернуться к принципам Устава ООН, и есть полная поддержка Украины. Поэтому я думаю, что это то, что очень важно.

Знаете, каким будет итоговое коммюнике и сколько стран подпишут этот документ?

Я не думаю, что будет формальное подписание. Я думаю, что страны могут присоединиться до или после саммита, потому что, опять же, речь идет об основных принципах, о территориальной целостности, об уставе ООН. Поэтому я думаю, что это то, что является приемлемым для большинства стран мира, поэтому я не предполагаю формальной церемонии подписания. По Латвии - нас устраивает текст, поэтому все в порядке.

Но опять же, я думаю, что самым важным является то, что мы имеем эти сто делегаций, которые собрались здесь, чтобы обсудить принципы мира и выразить поддержку украинской мирной формуле, основанной на тезисах президента Зеленского. Этот сбор лидеров здесь, которые сосредоточились на теме Украины и на том, как остановить войну и как достичь мира - это то, что происходит впервые, и это очень полезно.

Главные темы дискуссии - это возвращение украинских детей и военнопленных, а также ядерная и продовольственная безопасность.

Пленные и дети – в центре внимания

Обсуждали ли вы реальные шаги в этой повестке и как их достичь?

Есть части, которые опять же обсуждаются в более формальной обстановке, по этим трем темам, которые были выбраны для этого саммита.

В части гуманитарного измерения мы отметим то, что должно быть полное соблюдение Женевских конвенций в отношении военнопленных, то есть доступ международных организаций к военнопленным на территории России или на территории Украины, гуманное отношение к ним, возможность их посещения. Ничего из этого нет, как мы знаем. Мы только что видели, как и в каком состоянии возвращались украинские военнопленные.



Глава МИД Латвии на саммите мира с корреспонденткой 24 Канала / Фото 24 Канала

Второе, на чем мы хотели бы подчеркнуть, это темы детей. Во-первых, абсолютно недопустимо забирать детей. Во-вторых, мы знаем, что их отдают на усыновление, что к ним плохо относятся, что нет никаких усилий, чтобы показать, как их вернуть.

Поэтому мы высоко ценим все усилия международных партнеров по возможности возвращения этих детей в Украину. Но международные усилия должны быть гораздо более скоординированными в этом плане, в том числе и в том, что касается России.

И в-третьих, реестр убытков, которых понесла Украина. Мы работаем с основной группой в Совете Европы над созданием этого реестра, чтобы он должным образом функционировал. Поэтому мы прилагаем очень, очень много усилий во всех трех направлениях.

Отсутствие Китая на саммите и мирные переговоры с Россией

Что вы думаете об отсутствии Китая на саммите мира?

Я думаю, что Китай должен был бы присоединиться к этим усилиям как часть международного сообщества, которая ратифицировала уставы ООН. Поэтому Китай должен был бы присутствовать.

Как вы относитесь к идее пригласить Россию на второй саммит мира?

Россия должна подписаться под принципами, которые мы все обсуждаем. Поэтому я думаю, что это самое важное. Сейчас мы не видим ничего в поведении России, ничего в риторике Путина, что доказывало бы, что Россия стремится к миру. Сейчас их политика - это война, а не мир. Поэтому им надо вернуться к политике мира.

Байба Браже на саммите мира в Швейцарии: смотрите видео

Что вы думаете об идее Путина, о его так называемом "мирном плане", который предусматривает оккупацию?

Думаю, я согласна с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который вчера назвал его (план – 24 Канал) абсурдным. Да, я бы сказала, что это довольно бессмысленно.