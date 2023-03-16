Какие ракеты может сбивать Украина и для чего нам F-16: интервью с Юрием Игнатом

Защита неба стала одним из важнейших элементов в войне с Россией. С начала полномасштабного вторжения Россия пыталась подавить украинскую ПВО, но потерпела неудачу, хотя и имеет гораздо лучшие самолеты и высокоточные ракеты.

В первые дни полномасштабного вторжения эффективность украинского ПВО составляла до 30%. Но с каждым днем, в немалой степени благодаря партнерам, Украина наращивала мышцы и выстояла достойно против массированных ракетных атак России.

Смотрите также Изменят ход войны: основные характеристики F-16 и позиция Запада по передаче самолетов Украине

В Украине начали появляться современные западные системы, передачу которых недавно было сложно представить. Шаг за шагом Украина преодолевала табу западных партнеров, повышая тем самым свои шансы в противостоянии агрессору в небе.

Несмотря на изнурительные и кровопролитные бои на суше, вопрос в воздушном пространстве играет не менее важную роль. Украине нужны современные системы ПВО и истребители для защиты гражданского населения и освобождения временно оккупированных территорий.

Представитель Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, благодаря чему эффективность ПВО Украины выросла до 75% и как наши пилоты ценой собственной жизни противостояли оккупантам в первые дни вторжения.

Также он пояснил, какие типы ракет украинские военные могут сбивать и чего россияне пытаются добиться, когда запускают воздушные шары в Украине.

Юрий Игнат рассказал, почему россияне не совершили авианалет на годовщину полномасштабного вторжения, и подробно объяснил, почему Украине нужен такой истребитель, как F-16.

Какие типы ракет сбивает Украина и какие до сих пор не может обезвредить

Почему силы ПВО сбивают не все ракеты? К примеру, 18 февраля из 4 "Калибров" сбили 2. А вот 10 февраля из 71 вражеской ракеты удалось сбить 61. От чего зависит эффективность ПВО и какие ракеты мы сбиваем?

По всем нормам – и международным, и нашим, если даже сбито 30% крылатых ракет – работа ПВО уже считается успешной. Важно, какими ракетами атакуют! Мы можем назвать типы ракет, которые способны сбивать, и которые нет. Мы можем сбивать типы крылатых ракет, чьи тактико-технические характеристики позволяют их сбивать комплексами, которые есть у нас на вооружении.

Основные комплексы у нас на вооружении: Бук-М1 и С-300. Это зенитные управляемые ракеты, которые могут сбивать как самолеты, так и крылатые ракеты.



Пуски с С-300 во время военных учений в Украине / Фото предоставлено 24 Каналу

Какие ракеты мы можем сбивать:

"Калибр" (3М14) – крылатая ракета морского базирования (которой враг атакует с Черного моря – 24 Канал),

Х-101/Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования,

Р-500 (9М728) – крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К (аналог "Калибра"),

Х-59 – управляемая авиационная ракета "воздух-земля",

Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.

Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, "Искандер-М" – это баллистические ракеты 9М723, которые противник много применял в начале войны. Фактически весь свой стратегический запас "Искандер-М" россияне потратили в начале войны, поэтому впоследствии стали применять устаревшие комплексы "Точка-У". По Краматорскому вокзалу, например. Также, к сожалению, нет возможности перехватывать ракеты РСЗО, как "Смерч".



Российская ракета Х-22 разрушила здание в Днепре 14 января 2023 / Фото ГСЧС

Все эти ракеты летят быстро – по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью. Для того чтобы сбить уже падающее, нужны специальные зенитные ракетные системы. К баллистике мы относим и зенитные управляемые ракеты С-300, которые оккупанты применяют по наземным целям в прифронтовой зоне на расстоянии до 150 километров.

Чем больше расстояние от места запуска, тем больше неточность, поэтому часто они попадают не туда, куда хотели, и гибнут мирные люди. В таком применении это не что иное, как оружие терроризма.

Ракета Х-22 хоть и классифицируется как крылатая ракета, но ее скорость 4 – 5 тысяч километров в час. Ее запускают с очень большой высоты, и при заходе на цель она фактически пикирует как баллистика. Эта ракета имеет смертоносную боевую часть весом 950 кг. Именно она снесла дом в Днепре и ТРЦ в Кременчуге.

Почему тяжело сбить ракету Х-22?

Ни одна из более 120 ракет Х-22, выпущенных с начала полномасштабной агрессии, не была сбита. И этому есть простое объяснение.

Так, радиотехнические войска видят, как летит самолет Ту-22М3 или группа самолетов, как они разделяются, как проходит схождение ракеты тоже видно на радарах. Другое дело – перехват ракеты и ее уничтожение.

Когда ракета летит с такой большой скоростью и входит в зону поражения зенитного ракетного комплекса, у нашей боевой службы С-300, скажем, есть всего до 40 секунд, чтобы ее обнаружить обзорным радаром, непосредственно захватить радаром подсветки и осуществить пуск ракеты. Этого времени физически мало операторам устаревшего советского комплекса для успешного выполнения такой задачи.

Многие из тех 120 не попали в цель. Некоторые из них упали в поле… Но многие из них нанесли разрушения и принесли много горя украинцам. Для того чтобы сбивать Х-22, Украине нужна зенитная ракетная система, которая может работать в автоматическом режиме, то есть будет самостоятельно принимать решения без участия человека – с новейшим радаром и современной ракетой.



Норвежский ЗРК NASAMS, развернутый в Украине / Фото предоставлено 24 Каналу

В таком автоматическом режиме могут работать даже немецкий Iris-T и норвежский NASAMS, впрочем, у нас пока не так много этих ЗРК. Да и создавались они не для работы по баллистике. Но попробовать, конечно, можно… Вопрос только в том, что комплекс должен находиться в нужное время и в нужном месте.

В свое время у Украины также были ракеты Х-22, о судьбе которых есть разная информация. С одной стороны, в открытых источниках пишут, что в 2000 году Украина отдала России 386 ракет типа Х-22 в качестве оплаты за долги. С другой стороны, можно встретить цифру в 225 уничтоженных Х-22 на аэродроме "Озерное", а также цифру в 432 ракеты Х-22, утилизация которых произошла в Полтаве.

Когда Украина сможет сбивать Х-22?

Украине необходимы комплексы, практически способные сбивать ракеты Х-22 и другие скоростные ракеты. Речь идет о ЗРК Patriot и FSAF SAMP/T, которые, надеемся, уже скоро поступят. Но их дальность поражения баллистических целей – всего около 40 километров.

Для понимания, зенитный ракетный комплекс (система) состоит из командного пункта, на определенном расстоянии от которого располагается радар, в отдалении от радара, скажем, 4 пусковые установки плюс машины обеспечения. Таким образом, если представить расположение пусковых, например полукругом, то можно защитить воздушное пространство от баллистики на участке условно более 120 километров.



ЗРК Patriot / Фото dpa

Если мы говорим о крылатых ракетах и самолетах, вертолетах и БПЛА, то здесь уже Patriot и FSAF SAMP/T бьют до 150 километров. В таком случае установки можно расставить подальше, но при условии, чтобы радар был на связи с ними.

Плюсом этим западным системам является возможность работать в едином информационном поле, то есть обмениваться информацией в режиме реального времени. Если на этом участке не достал цель NASAMS, то собьет где-то дальше на маршруте Iris-T, а если нет – то Patriot.

Какие еще ракеты не способны сейчас сбивать силы ПВО?

Аналогичная Х-22 сложилась ситуация вокруг сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет берегового базирования Р-800 "Оникс", которые часто запускают по Одесчине.

Ну и, конечно же, новейшая угроза – гиперзвуковая аэробаллистическая ракета Х-47. "Кинжал", применяемый с самолетов МиГ-31К. Сложность ее поражения условно в несколько раз выше, чем той же Х-22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшего времени на реагирование техники и человека.

Раньше их применение носило разовый характер, но недавний залп из 6 ракет (Россия выпустила 6 "Кинжалов" ночью 9 марта – 24 Канал) подтверждает истинную опасность этого оружия и критическую потребность в современном ПВО.

Кроме того, также не сбиваются "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности – так сказать, низшего, тактического звена. Но они в большинстве своем несут угрозу только вблизи линии боевого столкновения.

Мы об этом все честно говорим, чтобы напрасно не внушать какую-то надежду. Мы не Россия и не можем врать собственному народу.

Россия ударила из всех средств: как Украина вышла из-под удара

Чем достигается сбивание крылатых ракет?

Каждый год на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области мы проводили боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов. Из разных подразделений Украины создавалась группировка, которая, по легенде учений, должна защищать береговую линию от нападения крылатых ракет "Калибр".

Роль крылатых ракет выполняли выпускавшиеся из Одесской области советские беспилотники ВР-3 "Рейс" (Ту-143). БПЛА летел в акваторию Черного моря и оттуда направлялся на "Ягорлык", имитируя атаку "Калибра".

Ту-143 – это фактически копия крылатой ракеты по параметрам полета и габаритам, что очень важно. Цель не простая, ее нужно своевременно обнаружить и осуществить пуски. По одному такому рейсу Ту-143 иногда пускали по 3 – 4 ракеты. Это и есть способ научиться сбивать именно ту потенциальную угрозу, которая могла прийти с Черного моря и в итоге – пришла!

Были боевые стрельбы, были опытные стрельбы и работала наша тактическая авиация. Почему опытные стрельбы? Потому что мы каждый год испытывали способность быть примененными и поставленными на боевое дежурство находящихся у нас на складах зенитных управляемых ракет.

Юрий Игнат объяснил, что проходила проверка ракет, пригодны ли они к использованию. Для этого, например, разбирали одну ракету из определенной партии. Если состояние ракеты пригодно, то из этой партии брали другие ракеты, для опытных пусков на полигоне "Ягорлык". Если во время опытных пусков не фиксировались проблемы, то это означало, что партию можно использовать для боевого дежурства в системе противовоздушной обороны государства.

Что же происходит в России – зенитные ракеты, которыми они нас обстреливают, падают в Белгородской области. То есть ракеты не долетают даже до границ. Вероятно, это происходит, в частности, из-за того, что россияне не проверяют свои старые ракеты. Возможно, срабатывают самоликвидаторы или что-то не так с ракетным топливом.

Юрий Игнат / Фото предоставлено 24 Каналу

В начале вторжения мы столкнулись с угрозой, когда противник ударил из всех средств. Нам удалось выйти из-под удара и обрести способности. Удалось вывезти в большом количестве технику. Да, на это потребовалось определенное время, поэтому показатель сбивания ракет поначалу был невысоким.

Это уже не "рейсы", когда ты четко знаешь и ждешь, что он полетит прямо по маршруту. Это технологические крылатые ракеты, которые могут преодолевать систему ПВО. Например, в открытых источниках есть информация, что "Калибр" стоит 6 миллионов долларов, Х-101 – 11 или 13 миллионов долларов.

Как изменился подход к уничтожению воздушных целей?

На первых порах сбивали немного ракет, ведь не получили эти возможности. Было 20–30% сбивания ракет. Применяли и истребительную авиацию, впрочем, это очень сложно. Чаще стали применять ПЗРК в составе мобильных огневых групп всех Сил обороны Украины.

Времени на принятие решения у оператора ПЗРК очень мало. Вражеская ракета летит со скоростью 800 – 900 километров в час. Во-первых, ее нужно увидеть визуально, что ночью сложно очень. Во-вторых, сопроводить – запустить сам ПЗРК, навести цель на ракету, захватить и прицельно выстрелить.



Пуски ракет с ЗРК С-300 во время военных учений в Украине / Фото предоставлено 24 Каналу

Но мы стали видеть, что этот принцип может работать, вопрос в системе взаимодействия. Для этого начали создавать мобильные огневые группы и посты наблюдения. И это немного усилило ПВО. Если даже 10% ракет сбивают из тех ПЗРК, а сейчас где-то так и есть, то это уже результат и спасенная жизнь и инфраструктура.

Показатели уничтожения целей начали стремительно расти, когда к нам поступило западное вооружение: такое, как NASAMS, Iris-Т и другие.

Противник хитер: почему вокруг Киева сосредоточено много ЗРК

Почему вокруг Киева сосредоточено много ЗРК и какую хитрость используются оккупанты?

Потому что россияне большинство атак направляют именно на столицу – ее окрестности. Цель врага – ударить в сердце страны. Поэтому ясно, что область нужно усиливать. Каждый регион прикрыт разными системами, однако высшее военное руководство государства понимает приоритетные цели врага. Поэтому львиная доля ракет и "Шахидов" сбита на подступах к столице.

Иногда сбивается 100% ракет, например четыре из четырех, а иногда две из четырех. Это нормально, потому что не всегда удается обнаружить и перехватить эти ракеты. Противник хитер и учитывает все разведданные, особенно касающиеся космической и наземной разведки – агентура работает.

И плюс люди, которые могут фотографиями помогать врагу. Кроме того, аэроразведка тоже ведется, чтобы выявить позиции. Тот же А-50 взлетает, когда работает наше ПВО, он видит приблизительные места пусков. Каждый раз они разные, но составляют определенный алгоритм. Все это мы знаем и учитываем, но они тоже учитывают это при планировании следующих атак.

Следовательно, россияне прокладывают маршрут ракет и ударных БПЛА таким образом, что они могут даже по кругу летать.

Они используют рельеф местности, русла Днепра, Днестра, Южного Буга, чтобы и ракета, и "Шахид" летели как можно ниже. Там подловить и сбить воздушную цель трудно, потому что радиолокационно их не видно. Крылатые ракеты так и спроектированы, чтобы прижиматься ниже к земле, во время полета сканируя рельеф местности.

Немецкий ЗРК Iris-T в Украине / Фото предоставлено 24 Каналу

Имеющиеся в Украине ЗРК средней дальности физически не могут покрыть всю страну, прикрывают важные стратегические направления, объекты критической инфраструктуры и постоянно перемещаются. Остальные зоны перекрывают истребители и мобильные огневые группы. На сегодняшний день мы имеем в Вооруженных Силах широкий спектр различных средств ПВО советского и иностранного производства. Но этого мало. Страна у нас большая – одна из самых больших в Европе.

Кроме того, успех в противовоздушном бою достигается профессионализмом и боевым опытом. Ни одна страна не сталкивалась с такими атаками, как у нас. Поэтому наш опыт станет учебником для всего мира, как в таких условиях с комплексами 1970–1980 годов противостоять современным крылатым ракетам, которые стоят 13 миллионов долларов и разрабатывались в 2010 году.

Какую роль в ПВО сыграла наша авиация?

Конечно, авиация играет немаловажную роль. Особенно с начала полномасштабного вторжения, когда россияне начали атаковать Украину численными ударными группами самолетов. В частности, их перехватывали наши истребители. Россияне, когда видели, что на них летят наши ребята, фактически не вступали в бой, а пускали ракеты с большого расстояния и уходили. Сближаться им и не надо, потому что технологически преобладают.

Иногда отходили так, что попадали в зону поражения нашей ПВО. В конце концов это была одна из основных задач истребительной авиации Воздушных Сил – не дать врагу лететь дальше и оттеснить его под действие наших ЗРК.

Для того чтобы отработать по противнику, нашим летчикам нужно сближаться на минимальное расстояние, пускать ракету и подсвечивать цель радаром, пока она не попадет.

Врагу же достаточно увидеть наш самолет более чем за 100 километров и пустить ракету с активной головкой самонаведения. Таких ракет у нас, к сожалению, нет.

Годовщина вторжения: почему говорили об авианалете россиян

До 24 февраля из всех щелей говорили, что будет масштабная атака ракетами или самолетами. Вы 21 февраля сказали, что никакой массированной атаки сотнями самолетов не будет. Как вы думаете, почему говорили столько об этой возможной атаке самолетами?

Потому что о "скоплении вражеской авиации вокруг украинских границ" написало Financial Times. Когда важное издание пишет такие вещи – они подхватываются и становятся мейнстримом во всем мире, ведь тема интересная. Почему нет – годовщина вторжения, массированная атака, "можем повторить".

Наше ПВО сейчас не в тех условиях, что в первые дни вторжения – зачем российской авиации сюда залетать? Они знают, что будут сбиты!

Тогда россияне совершали по несколько мощных авианалетов в сутки, на разных направлениях. И большинство тех самолетов и вертолетов, которые сейчас в статистике Генштаба ВСУ, были уничтожены именно в первые недели. Наслушались Игоря Конашенкова (проводит брифинги минобороны России – 24 Канал), который сказал: "Воздушные Силы Украины уничтожены, сопротивление носит лишь "очаговый" характер. Авиация уничтожена, аэродромы базовые уничтожены". Их военные тоже читают пропагандистские телеграм-каналы...

Они думали, что будут свободно чувствовать себя в украинском небе. Но в конце концов, что им бояться на таких самолетах, как Су-35, Су-30, какого-то нашего МиГ-29. Они отлично знают ТТХ наших самолетов.

Украинские самолеты МиГ-29 / Фото предоставлены 24 Каналу

Россияне наносили ракетно-бомбовые удары разными типами самолетов. Истребители прикрывали бомбардировщики и штурмовики. Залетала группа самолетов в русло Днепра так, чтобы они были менее заметны.

Отбомбились в Житомирской области и возвращаются назад. Или делали второй заход, снова отбомбились и улетели обратно.

Ровно год назад навстречу им вылетели два украинских МиГ-29. Один из летчиков – Герой Украины – Александр Бринжала. Это высокое звание он получил посмертно, 2 марта была годовщина его смерти.

Вместе с напарником они вылетели на перехват, казалось бы четырех вражеских самолетов, а оказалось, что там четыре группы по три самолета. В общей сложности – 12 вражеских самолетов.



Александр Бринжала, погибший в боях с оккупантами / Фото из открытых источников

Впрочем, наши летчики не сошли с курса и вступили в неравный бой, правда, при поддержке нашей ПВО. Бринжала тогда погиб… но в результате этого боя рашисты потеряли целых три новеньких боевых самолета. И таких случаев было много.

Вот так они залетали в разных регионах. Их цель была завоевать аэродромы вокруг Киева, высадить десант, окружить, заставить власть сдать Украину, капитулировать и таким образом "взять Киев за три дня".

Сейчас совсем не та ситуация. Наша ПВО приобрела мощь и силу. Сейчас каждое подразделение Сил обороны имеет свою хоть и небольшую ПВО. Поэтому массированная атака самолетами была бы невозможна.

А получилось так, что Financial Times написало, что Россия снова накапливает авиацию… Авиационная группировка врага как была в количестве 750, так и остается в таком количестве. На место утраченной техники прибывает новая. Они нас атакуют с разных аэродромов, а их около 40 – Беларусь, оккупированные территории, Россия. Нельзя аэродромы стянуть к границам. Аэродромы где были, там и есть. Вражеская авиация перемещается соответственно к задачам.

Украина пережила зиму: куда Россия направит свои ракеты теперь

Зима закончилась, России не удалось уничтожить ракетами нашу энергетическую инфраструктуру. Что дальше? Какая у России может быть новая цель?

Могут все что угодно обстреливать. У них приоритетные цели – правительственные здания, здания Вооруженных Сил и Министерства обороны. То есть, как они там называют их, "центры принятия решений".

Также транспортная инфраструктура, гидротехнические постройки, очистные сооружения. Все, что может доставить горе людям и экологическую катастрофу. Ну и как видим по результатам 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор.

Правительственные здания – это не только столица, ведь мы помним о Харьковской и Николаевской ОГА. Поэтому ожидать от них можно чего угодно. Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. А людям придерживаться рекомендаций по безопасности.



Здание Харьковской ОГА после ракетного удара / Фото Харьковская ОГА

Будут ли они это делать дальше? Хотя производство продолжается, основной стратегический запас новейших крылатых и баллистических ракет исчерпывается. Речь идет о Х-101, "Калибр", "Искандер-М", "Кинжал". Это оружие, которое может лететь далеко и попадать в радиусе 10–20 метров. Это высокоточное дальнобойное оружие.

В последнее время Россия все чаще запускает в наше пространство воздушные шары, шары с угловыми отражателями. Какая главная цель? Изнурить нашу ПВО? Насколько нашим военным это мешает и опасно ли это?

Что угодно в небе – это воздушная цель. Ее нужно либо сбивать, либо нет. То есть, зависит от того, какое решение примет военное руководство в соответствии с тем, какую угрозу несет цель. Нельзя по всему выпускать ракеты, которые стоят миллионы долларов. Iris-T и NASAMS – не дешевые ракеты. Для нас они вообще бесценны, потому что спасают нашу жизнь. Мы не можем их тратить на воздушные шары.

Шар – такая же воздушная цель. Его видно, потому что он несет металл или какую-нибудь фольгу, вследствие чего отражается радиолокационный сигнал. Вся информация о целях: скорость, направление и высота полета, а также направление ветра – быстро обрабатывается и анализируется. Делается вывод, что это за тип воздушной цели.

Пуски ракет с ЗРК С-300 во время учений в Украине / Фото предоставлено 24 Каналу

Так же идентифицируют остальные цели: маркер на радаре может быть шаром, или самолетом, или ракетой. Вы нажимаете на цель и видите, что она стабильно летит со скоростью, например, 800 километров в час, и понимаете, что это крылатая ракета.

Так же на радаре оказывается самолет: он маневрирует, снижается – скорость снизилась до 400 километров в час, а затем набрала до 1200. Это понятно, что это самолет, и даже тип можно установить. Так же воздушный шар – цель, тоже имеющая свои параметры полета. Плюс учитываются данные метеослужбы о направлении ветра.

У каждого воздушного объекта есть отражающая поверхность. Чем меньше цель, тем меньше эта поверхность. Оператор может отличить шар от того или иного БПЛА. Если шар летит достаточно низко, то его можно сбить зенитными пушками, но так бывает редко.

Украинскую авиацию нужно заменить: почему именно F-16

Понятно, что российская авиация все еще представляет большую угрозу Украине и нам трудно противопоставить что-то. Какой из самолетов, что у нас есть, – самый лучший?

Российская авиационная группировка, атакующая Украину, фактически в пять раз больше, чем наши Воздушные Силы, плюс их истребители значительно технологичнее.

Несмотря на все, наши истребители ежедневно в небе, они бьют ПВО противника ракетами HARM, а также прикрывают наши ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков, наносящих до 20 авиаударов по позициям противника ежесуточно.

Для успешного выполнения задачи они должны заходить вглубь обороны противника – в зоны поражения как вражеской ПВО на оккупированной территории, так и вражеских истребителей.

Украинские пилоты на самолетах МиГ-29 / Фото предоставлено 24 Каналу

Вражеская ПВО на линии боевого столкновения крайне насыщена разными системами. Да, их много уничтожают, но ведь Россия является производителем этого оружия. У них много ЗРК – "Тор", "Панцирь-С1", Бук-М1, более новые Бук-М2 и Бук-М3, С-300, С-350, С-400.

ПВО не так легко уничтожить, ведь оно "прячется". Залетать вглубь обороны врага очень опасно и нужно прижиматься поближе к земле. А если этого не делать, то легко станешь добычей. Но и это не все, потому что их уже высматривают радары вражеских истребителей… Поэтому мастерство пилотирования на предельно малых высотах и грамотное маневрирование – вопрос выживания наших летчиков.

Современные западные самолеты смогли бы завоевать преимущество в воздухе, стать надежным щитом против вражеских крылатых ракет и дронов, кроме того, эффективно и безопасно наносить точечные удары, "душить" ПВО, перебивать логистику врага, командные пункты и т.д.

Завоевав преимущество в воздухе на определенном участке фронта, можно полностью рассчитывать на успешную наземную операцию по деоккупации. И, может быть, даже не нужно будет проводить тяжелые бои. Возможно, оккупанты после этого просто побегут, как в Херсонской и Харьковской областях.

Зачем Украине нужен F-16?

Сегодня при таких обстоятельствах Воздушным Силам необходимо сосредоточиться именно на единственном типе многоцелевого самолета, а F-16 – самый распространенный в мире самолет своего класса, именно из тех, которые отвечают нашим потребностям.

Такие самолеты нам нужны в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по нашим городам и критической инфраструктуре. Они станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны.

Самолеты типа "МиГ" и "Су" не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и "Шахиды". Да, периодически это удается, но это скорее исключение, чем правило, эффективность откровенно низкая. F-16 с мощным радаром и современными ракетами позволит сбивать эти цели действительно эффективно.

На линии боевого столкновения противник стал применять планирующие корректированные авиабомбы массой 1500 килограммов. Российские самолеты даже не входят в зону поражения нашей ПВО и запускают эти бомбы в десятках километров от линии боевого столкновения.

Противостоять этим угрозам могут дальнобойные зенитные ракетные системы, которые должны прийти в Украину, и то в небольшом количестве. А также и современные многоцелевые истребители, применяя ракеты класса "воздух-воздух", вроде AIM-120 AMRAAM.

Одна из модификаций этих ракет может доставать воздушные цели на расстоянии до 180 км. Такое вооружение быстро помогло бы дистанцировать российскую авиацию далеко от наших границ и мы могли бы уберечь наши города и села от российских бомбардировок.

Кроме того, эта платформа имеет широкий спектр вооружений, которым можно наносить мощные удары по наземным целям, и даже морским. Нам нужен самолет, имеющий дальнобойное оружие, который может эффективно запускать ракеты HARM, запускать современные боеприпасы различных типов на вооружении стран НАТО. Это очень хорошие ракеты, управляемые авиационные бомбы и другое вооружение.



Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук / Фото предоставлено 24 Каналу

Атаковать ими территорию России нам не нужно, ведь есть четко заявленные планы Украины – мы должны деоккупировать свои территории, в частности, Крым, Донецкую и Луганскую области и восстановить свою территориальную целостность. Для этого нам нужно современное гуманное, то есть высокоточное, вооружение. Мы не собираемся воевать варварскими методами, как Россия, использующая запрещенные фосфорные боеприпасы и другое вооружение, которым разрушают города и села Украины.

В то же время периодические дискуссии, например, об А-10 для Украины не понимаю, потому что как он нам поможет с такой угрозой российской ПВО и истребителей? А хлопот и затрат с этой дряхлой машиной гораздо больше, чем с F-16, при более узких функциях.

F-16 в настоящее время доступны в некоторых странах, которые сейчас перевооружаются на еще более новые самолеты. Но понятно, что разрешение на передачу F-16 от любой страны должны дать США, даже если свои самолеты передавать не будут. Это как с передачей танков "Леопард".

И здесь не нужно лишней "измены". Вопрос непростой, требует много времени, целый ряд согласований, но определенные сдвиги уже есть. Наши партнеры последовательны. Думаю, Украина будет с мощными крыльями, которые помогут нам сохранить как можно больше жизней и деоккупировать наши земли.

Юрий Игнат утверждает, что Украина в любом случае будет с новыми самолетами. По его словам, этот вопрос рассматривался даже до начала войны в 2014 году. В 2020 году Воздушные Силы ВСУ опубликовали Визию рациональных путей развития этого вида ВСУ. Юрий Игнат объясняет, что после 2014 Украина перестала сотрудничать с Россией в военной сфере, поэтому нужно было решать вопросы с советской техникой.



Он отметил, что ограничения не позволяли большинству парка самолетов выполнять задачи. Игнат сказал, что в Воздушных Силах делают все возможное, чтобы продлить ресурс эксплуатации советской техники, но это не может длиться вечно. Также и боеприпасы к ней не бесконечны.

Вопрос перевооружения на другой тип самолета, как говорит Игнат, был актуален еще задолго до войны. Он отмечает, что война ускорила этот процесс. Причем поднимался вопрос не только самолетов, но и зенитных ракетных комплексов. Patriot, FSAF SAMP/T и NASAMS – были в Визии, которую принял военный совет Воздушных Сил еще до полномасштабной войны.

Сколько времени нужно для обучения пилотов на F-16

Обучение пилотов и инженеров – это очень сложный вопрос. Это два основных и ключевых вопроса, которые, возможно, будут тем не скоротечным и сдерживающим фактором. Пилот может полететь за 1 – 2 недели, но научиться эффективно применять все системы и вооружение – другой вопрос…

Самолет предназначен для того, чтобы на нем воевать, и летчик должен научиться воевать. До полугода, наверное, наши пилоты смогут овладеть всеми типами вооружения. Воздушные Силы отобрали самых способных пилотов со знанием английского языка. У них есть боевой опыт, сотни часов налета, желание и оптимизм и т.д. Это молодые пилоты, которые будут иметь перспективу дальнейшего прохождения службы. Для каждого пилота есть индивидуальная программа подготовки.

Инженеры – это тоже очень важно. Десятки людей ежедневно обслуживают один самолет перед вылетом и после, а также текущие эксплуатационные работы, ремонт. Визуально американские и советские самолеты вроде бы одинаково летают, но внутри системы ощутимо различаются. Это сложный процесс.



Истребитель F-16 Fighting Falcon / Фото military.com

И об инфраструктуре… В 2011 году перед Евро-2012 на аэродром в Миргороде прилетали американские летчики на F-16 на учения "Безопасное небо". Там были в том числе и двухместные учебно-боевые самолеты, так называемые "спарки".

Наши летчики могли полетать на них с американцами. Это называется ознакомительный полет. Американские пилоты в воздухе передавали управление нашим лётчикам. Такую же процедуру делали и для гостей на наших "спарках". Никаких нареканий на условия базирования F-16 на нашем аэродроме тогда не было.

Также в 2018 году американцы прилетали в Староконстантинов на учения "Чистое небо". В этот раз на истребителях F-15C Eagle. Выполняли воздушные бои между МиГами и Сушками против F-15, смотрели, как все работает, как можно противостоять советским самолетам, понимая, что у россиян уже сейчас современные Су-35, Су-30.

Имитировали эти угрозы для наших летчиков, отрабатывали сложные сценарии. Летчики также вместе пробовали себя в ознакомительных полетах. Это был мощный обмен опытом, который сейчас очень пригодился.

Сколько самолетов Украине нужно для защиты

Если решение по типу будет принято, сколько самолетов нужно Воздушным Силам для военного, а в перспективе мирного времени?

На одном из французских каналов меня спросили об этом. Я амбициозно ответил, что для защиты такого большого государства, как Украина, нам нужно примерно 200 многоцелевых самолетов, чтобы сформировать 4 – 5 бригад.

Пока у нас 5 истребительных бригад тактической авиации. Еще есть бригада штурмовиков, бригада бомбардировщиков и транспортные бригады. Таким образом, мы наоборот сокращаем численность благодаря многоцелевым самолетам, которые будут по всей территории страны нести боевое дежурство, в частности на дополнительных – оперативных аэродромах.

И французский генерал в эфире говорит: "Прав тот украинский полковник. Украина такая, как Франция, – по величине одна из крупнейших стран в Европе. У нас сколько во Франции самолетов – 230?" И речь идет о Rafale и обновленных Mirage. Учитывая, что Франция член НАТО, вокруг дружественных стран, такое количество авиации… "А у Украины вокруг враги – Черное и Азовское моря, Россия, Беларусь… Но он (Игнат – 24 Канал) еще мало сказал". Вот так французский генерал заявил по телевидению.

Каких военных ищут в Воздушных Силах

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Какие кадры нужны в Воздушных Силах?

Независимо от мобилизации, нам прежде всего нужна мотивированная молодежь для поступления в наше профильное учебное заведение – Харьковский национальный университет Воздушных Сил.



Командный пункт ЗРК NASAMS в Украине / Фото предоставлено 24 Каналу

Это касается и зенитчиков, которые могут освоить новейшую западную технику, которая уже работает в Украине, это радиотехнические войска, войска связи, авиаинженеры и, конечно же, летный факультет.

С будущим вступлением Украины в НАТО перспектива военной службы, особенно в Воздушных Силах, выглядит весьма привлекательной, но для этого нам обязательно нужно победить и отстроить сильную страну, потому что сильная армия у нас уже есть!