"Пообедали и я получил миллион долларов": эксклюзивное интервью с Сергеем Притулой

За почти 3 года большой войны есть много щемящих историй, как украинцы помогали военным, чтобы выстоять против агрессии России. На помощь приходили даже дети, а также украинцы из-за рубежа.

Трогательными и невероятными историями в интервью 24 Каналу поделился волонтер и основатель Благотворительного фонда Сергей Притула. Об историях украинцев, сколько задонатил сам Притула и чего ожидать от 2025 года – читайте далее в материале.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали о выборах во время войны и мирных переговорах. Больше деталей – читайте по ссылке.

Как задонатить лично в руки Притуле

Ранее вы говорили, что в вашем распорядке дня как волонтера есть пункт "принять донаты, которые кто-то принес в Фонд". Каждый может прийти и сказать, что хочет отдать донат лично в руки Притуле, либо это должна быть какая-то определенная сумма или специальные условия? Как это происходит?

Нет, это происходит в нескольких случаях. Например, школа из Киева, из области или откуда угодно провела школьную ярмарку, собрала какую-то сумму денег, потому что продавала печенье, компот или хендмейд, и она связывается с Фондом. Мол, дети хотят прийти лично и отдать деньги.

Связываются с нашей командой коммуникационщиков или моей пресс-секретарем Марией и договариваются о дне и времени, когда я на месте в Киеве и точно есть на Фонде. Тогда приходят дети, или взрослые, или мамы с детьми. Есть куча разных таких щемящих моментов.

Трогательные истории семей павших Героев, которые донатили в Фонд

Например, с дочерьми Вячеслава Вороного. Это украинский летчик, он был пилотом вертолета. В 2022 году была беда, потому что подбили один из вертолетов, который летел из Мариуполя. На поисковую операцию почему-то подняли не дрон, а решили отправить еще один вертолет и он тоже был сбит. Как следствие – пилот погиб. Его очень долго считали пропавшим без вести, но потом все-таки похоронили, когда все уже произошло.

Я познакомился с двумя его дочерьми на показе фильма об армейской авиации в Киеве. Они пришли и сказали, что собратья отца и другие люди собрали определенную сумму средств на нужды семьи погибшего Героя. Но девушки сказали, что хотят на эти деньги купить дроны для того, чтобы в следующий раз дрон полетел на ту или иную операцию, а не пилот рисковал своей жизнью. Мы закупили один дрон-квадрокоптер и два БПЛА "Дартс" с немного другими ТТХ.

Или с мамой бойца с позывным "Раз-два", который погиб в 2023 году. В 2024 году его мама начала получать помощь от государства, компенсацию и в этом же году она задонатила нам на различные проекты 3 – 4 миллиона гривен. Это же 3 – 4 миллиона гривен!

Мама могла бы эти средства, возможно, каким-то другим способом использовать, но она абсолютно сознательно выбирала различные направления, где хотела помочь реализовать те или иные проекты. Я имел большую честь месяц назад, находясь в Харькове, обнять эту невероятную даму, поблагодарить ее за все.

Так что примеров такой невероятной жертвенности очень много. Мне иногда даже сложно подсвечивать какие-то одни истории и стыдно, что не могу все их рассказать, потому что все не удастся. Это надо, пожалуй, сутки сидеть и рассказывать обо всем том, что происходило. У нас страна людей с невероятно большими сердцами. Иногда, к сожалению, люди не делают то, что должны были бы делать, в смысле ожиданий людей, которые живут в определенном пузыре.

В чем проблема "тысячи Зеленского"

Я сейчас говорю о той самой тысяче "Зимней еПоддержки". Была очень плохая коммуникация со стороны власти, она была провалена. Почему эти деньги нельзя было отдать на нужды армии? Пока власть дошла до того, что начала объяснять, что это деньги, которые имели целевое назначение на "социалку", то есть средства наших западных партнеров, которые не могли использовать на армию, люди уже по третьему кругу прокляли.

Потом произошло очень забавное. Начали выплачивать эти средства людям и в какой-то момент это называется "добро пожаловать в реальную жизнь" – когда ты узнаешь, что только 4% задонатили на благотворительные организации, которые должны были превратить эти деньги в помощь армии. Однако я очень рад, что сколько бы этих людей не было – очень большой процент из них использовал нас как инструмент желания реализовать эту помощь для военных.

Мы сейчас еще подводим итоги за декабрь по этим донатам, но это существенная сумма. Мы прям видели такие "притоки" – в графике донатов несколько дней подряд они были кратно выше среднего уровня. Поэтому мы будем дальше "пушить" эту историю.

Мне так же буквально два дня назад упало 4 тысячи на карточку "Национального кэшбэка". Я так удивился – заходил оформить себе ту тысячу, а мне говорят, что еще же на детей берите по тысяче. И я такой: "Господи, спасибо, что ты мне их аж трое послал". Так я сейчас смотрю, на что бросить эти деньги, потому что у нас есть несколько актуальных проектов.

Есть "Блискавки ССО", где мы собираем для Сил спецопераций. Очень люблю, когда мы делаем проекты "под ключ". То есть мы переговорили, поняли, какая у них потребность, и сейчас формируем мобильные экипажи быстрого реагирования. Покупаем большой пикап, обеспечиваем РЭБ, РЭР, Starlink, генератор, то есть все, что надо, чтобы оно работало в автономном режиме. Даем им ударные дроны самолетного типа, чтобы они с безопасной дистанции отрабатывали по врагам, и так же мобильно исчезали, как и появлялись.

Продолжается Бессрочный "Рой мести". FPV никогда не перестанут быть актуальными на поле боя. Так что или туда, или туда я таки задоначу. Покажу людям. Не знаю только, потом Шарий или Алексей Гончаренко дальше будут писать, мол, "смотрите, Притула тысячу гривен задонатил".



Интервью с Сергеем Притулой / Скриншот с видео

Сколько Притула задонатил в 2024 году

Есть "пеньки", которые занимаются очень нехорошим делом – обесценивают размер доната, когда высмеивают донат в тысячу гривен, мол, Притула "ворочает миллионами".

Притула и его семья задонатили в 2024 году 2,7 миллиона гривен разными способами. Например, "упали" мне с дивидендов, ценных бумаг – забросил "сотку"; было на карте 7 тысяч гривен, вечером ПВОшники отработали над Киевом по "Шахедам" – бросаю тысячу гривен и пишу: "Спасибо, спокойной ночи, бросайте на ПВО". Основная масса денег, конечно, со спонсорских интеграций, с подкаста, который мы ведем с Антоном Тимошенко.

Те люди, которые пытаются "ущипнуть" меня, или какую они ставят цель, но таким образом очень сильно бьют по людям, которые сидят и думают, задонатить ли 20 гривен. Мол, "это как-то стыдно, это же мало". А ты уже третий год бьешься в ту стену и говоришь, что 20 гривен – это на 20 гривен больше, чем ноль. Донать! Потому что кому-то именно этих 20 гривен сейчас на банке не хватает, чтобы "добить" сбор на EcoFlow.

У нас с каждой 1,5-литровой бутылки воды бросали 50 копеек. Люди приходят в кинотеатр и с каждого билета в Multiplex одна гривна "полетела" на оптику. Так гривна к гривне и мы уже имеем миллионы гривен. В результате за последние два года мы закупили кучу разной оптики. Поэтому нельзя демотивировать людей, высмеивать. Даже если человек гривну бросил. Значит он сейчас столько может.

Как дети помогают военным

Присутствует ли у детей вот эта внутренняя потребность быть приобщенными к процессу волонтерства? Она не уменьшилась за три года? И если мы говорим о детях Сергея Притулы, то, глядя на отца, они понимают, что являются следующим поколением волонтеров? Или они понимают, что не хотят быть связаны с этим?

Стефания понимает, что папа, видимо, не такой прикольный, как свинка Пепа, но тоже молодец, потому что достал ей костюм свинки Пепы. У нее сейчас Пепа – это краш. Соломия знает, чем я занимаюсь и очень этим проникается. Честно, у меня дети очень чувствительны к этому всему. Они очень боятся сирен, тревог. Когда ракетные обстрелы или летят "Шахеды", то мы спускаемся в подземный паркинг. Никого это не делает счастливым.

Дмитрий, по сути, не имея больших карманных средств, пока мы с вами говорим, сидит сейчас в департаменте дронщиков и "шьет" дроны – паяет пульты, еще что-то делает, то есть ему объяснили, как это происходит. Он как может приносит какую-то пользу. Последний раз он на несколько дней приходил, сделал 10 этих пультов, и знаю, что 10 военнослужащих – защищены. Россияне их не видят и к этому приложил усилия мой сын. Мне от этого очень хорошо.

Обычно дети копируют поведение родителей. Если родители и понятие социальной ответственности не живут на разных орбитах, то и у детей оно лелеется с детства. Если родители показывают пример для подражания или поддерживают...

У нас сейчас девочка Полина Полякова пришла на Фонд с папой, мамой и братиком, и мы разговорились. Девочке, напевное, 12 – 13 лет и она рассказывала, что когда над их домом пролетела ракета, то она очень испугалась и потом решила, что хочет купить ракету, чтобы дать россиянам "ответку". Но папа сказал, что ракета, видимо, будет очень дорого и они не потянут. Тогда она пошла думать дальше.

Через некоторое время над домом пролетел "Шахед". Она опять испугалась, а потом поняла – бояться это не конструктивно. Начали говорить с папой, чтобы купить такой же "Шахед". Папа сказал, что это тоже будет сложно. А ее папа подписан на меня в соцсетях и она видела, как он просматривает ролики, что я публикую, как подразделения работают FPV-дронами с "Роя мести", которые мы предоставляем.

Она очень долго собирала и насобирала около 17 тысяч. Хватило на один хороший FPV-дрон. На нем мы написали "ППД" – Полякова Полина Дмитриевна, ППД, все. Ребята из восьмого полка, которым мы передали этот FPV-дрон уже сфоткались с ним. Сейчас мы ждем видео, чтобы девочка, которая собрала и принесла лично эти деньги, увидела, что ее тяжелый труд по аккумуляции этих средств не прошел зря.

Не знаю, куда этот FPV-дрон прилетит, но куда бы или по чему не прилетел бы – ребенку надо показать, что это все было не напрасно. Я убежден, что это будет очень сильно мотивировать. Плюс многие дети, когда видят успех других детей на какой-то ниве, то пытаются его повторять.

Вспоминаю этот момент, когда я просто не сдержался. Тогда пришла Лера Ежова, которая играла в шашки с людьми на улице, и она меня просто "выбила". Я не ожидал, что она вытащит эту огромную пачку денег. Это видео тогда завирусилось. Она очень подтолкнула к активности других детей и родителей, которые начали поддерживать порывы своих детей по аккумуляции средств.



Притула передал военным дроны / Facebook-страница Сергея Притулы

Мне кажется, что у нас растет очень достойное поколение молодых людей – с ощущением, что не надо бояться проявить инициативу, что можно ее брать на себя, что можно попробовать собрать какие-то средства, что если есть желание помочь военным, то остается только вопрос механики процесса. Это очень классно. Мы все стараемся и должны быть достойны прежде всего наших защитников. Но вот такое поведение детей, честно говоря, лично меня мотивирует не меньше, чем героев наших воинов.

Не знаю, как это сейчас прозвучит, но это не деструктивно, когда дети донатят или собирают на месть, на смерть врагу? Это не разрушает их?

Нет, они донатят на то, чтобы выжить. Дети борются за свою жизнь таким же способом, как и взрослые. Ты можешь жить далеко от линии фронта, но когда в Тернополе в многоэтажку прилетает "Шахед", то ты точно так же можешь погибнуть, к сожалению, как и тот, кто живет в прифронтовом селе.

Донат – это не просто обеспечение войска

У нас – гражданских людей – есть не так много возможностей защитить себя лично от какой-то угрозы, но мы всегда можем сработать на профилактику, на усиление способности наших защитников различными способами. Мы очень много работали с мобильными огневыми группами ПВО.

Наш Фонд запустил историю с тепловизионными девайсами на ПЗРК "Игла", которые дали возможность сбивать воздушные цели в темное время суток. Сбито кучу крылатых ракет, счет "Шахедам" уже давно прекратили. Более того, учитывая определенные технические характеристики их роста в "Шахедах", работа крупнокалиберными пулеметами, к сожалению, уже не так эффективна, как переносными зенитно-ракетными комплексами.

"Шахед", за чуть больше чем год, от высоты в среднем в 300 метров над уровнем моря сейчас большую часть маршрута преодолевает на высоте 2 тысячи метров. Из пулеметов до него можно даже не добить. Поэтому ПЗРК – это то, что должно спасать ситуацию. Нам очень часто передают видео, как с "Иглы" дальше продолжают бить по этим "Шахедам". Успешно сбивают их где-то ночью или на рассвете.

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Следовательно, от нас многое зависит. Прежде всего донат, который человек делает, – это не только о поддержке какого-то подразделения в обеспечении. На самом деле этот донат имеет огромную социальную миссию. Военный чувствует, что о нем кто-то думает, кроме его близких, родных, семьи и друзей. Когда в это подразделение заходит помощь на сотни тысяч или на миллионы гривен – он понимает, что эти средства собирались тысячами людей, которых он не знает. И они его не знают, но беспокоятся о нем.

Были ли случаи, когда машины оказывались не на фронте, а где-то еще

Были ли случаи, когда поступила помощь на тысячи – миллионы гривен, а потом выяснилось, что, например, автомобиль служит не на передовой, а ездит в Киеве?

У нас такого нет, я не знаю о таких случаях. У нас помощь передается централизованно, непосредственно тем, кто за ней обращался. То есть мы получаем заявку на бланке воинской части с печатью, но помощь привозим не в пункт постоянной дислокации, где его распределяют. Если у нас просили ребята, которые стоят на передней линии, мы привозим и отдаем им. Поэтому трудно представить, что мы завезли пикап на Купянское направление, а он почему-то оказался в Черновцах. Такого не бывает.

При каких обстоятельствах такое может случиться – и это не единичные случаи, – это когда волонтер решает, что все командиры плохие и обязательно заберут у кого-то имущество, – берет и отдает, например, транспорт или прицел непосредственно в руки бойцу, хотя потребность есть у целого подразделения. Затем боец переводится в другое подразделение и забирает этот транспорт с собой, объясняя, что это дали лично ему. Эта проблема есть и она никуда не исчезает с 2014 года.

У нас подобной истории произойти не может, потому что мы как юридическое лицо общаемся с другим юридическим лицом. Ставим все на баланс: есть материально ответственный, есть стоимость имущества.

Вы аккумулируете помощь Украине из-за рубежа. Сохранилось ли к украинцам такое же отношение? Стало труднее собирать средства?

У нас основная масса помощи собирается путем онлайн-краудфандинга, поэтому не совсем корректно сравнивать. Это так же неправильно если бы сравнивали сборы в 2022 и в 2024 – это колоссальная разница в приложенных усилиях.

Я бы не сказал, что изменился процент донатов из-за рубежа. Донатов в валюте как было в пределах 16 – 18%, так и осталось. Это не значит, что это процент, который коррелирован с донатами из-за рубежа, потому что очень много украинцев за рубежом, продолжают донатить в гривнах. Хотя мы всегда просим немного в валюте, потому что многие счета оплачиваем из-за рубежа.

Онлайн-краудфандинг – это способ сбора средств на проекты, идеи или благотворительные инициативы через интернет, где финансирование обеспечивается многими людьми, каждый из которых делает небольшой вклад. Для этого есть платформы для краудфандинга, которые позволяют авторам идей представить свои проекты и получить поддержку от сообщества.

Работает ли личная коммуникация? Бесспорно. Например, мы имели краудфандинговую кампанию вместе со Всемирным Конгрессом Украинцев, после которой я уже год слушаю, что живу в Канаде. Кстати, если вам кто-то говорит, что Притула живет в Канаде, то передайте, пожалуйста, этому человеку мое предложение: если вы найдете дом или квартиру, где я живу в Канаде, я ее на вас перепишу.

Ребята из Всемирного Конгресса Украинцев, прежде всего Андрей Потичный, организовали мне встречу с замечательной парой – Джорджем и Рейлой Мигаль. Джордж – он Юрий, украинского происхождения, а Рейла – пакистанского. У них большой бизнес, Myhal Family Foundation. За рубежом я увидел, как это работает, когда ты путем ланча, приятного разговора, рассказа о работе Фонда – на следующий день получаешь известие о чеке на один миллион канадских долларов. Это очень круто.

Очень классно, когда ты презентуешь в Чикаго Prytula Foundation U.S.A, объявляешь людям, что мы получили статус неприбыльности, который дает в конце финансового года определенные бенефиты по налогам, и если раньше на PayPal люди бросали 10 – 50 долларов, за которые я очень благодарен, но история начинает работать иначе, когда люди видят на горизонте какие-то бенефиты по налогам. Например, нам забросили средства и мы сделали полностью бомбоубежище в школе, нам помогли с ремонтом.

Поэтому многое зависит от способности тех или иных людей грамотно коммуницировать на своих горизонтальных уровнях. Очень важно находить людей, которые могли бы быть амбассадорами твоего фонда где-то за рубежом, для того чтобы проводить там акции или собрания, не привлекая непосредственно тебя, но имея мандат доверия с твоей стороны. Поэтому мы с этим работаем.

Да, в определенный момент интерес к событиям в Украине, который был в 2022 году, угас. В какой-то момент его очень сильно перебили события между Израилем и Палестиной, но у нас еще хватает преданных людей за пределами Украины, которым болит все, что здесь происходит, и которые заботятся об украинском солдате или гражданских, которые пострадали от российской агрессии.

Позволяет ли себе хамить, если нарушают границы

Позволяете ли вы себе хамить, ставить людей на место, когда они нарушают ваши личные границы?

Здесь очень тонкий лед, потому что, имея наработанный публичный образ хорошего парня из телевизора, я должен был бы уже привыкнуть к панибратству в свою сторону или к неаргументированной нелюбви, которая звучит в человеческих текстах. Но всегда забавно смотреть, как люди, которые брызгают к тебе желчью, получая ответ, говорят: "А что вы себе позволяете?".

А что я должна себе позволять? Сидеть и молча слушать, что мне будут говорить? Я, как бы, не Ганди, я не собирался устраивать мирное наблюдение за тем, что вы будете мне выписывать. Поэтому у меня есть определенные любимые процессы. Я использую некоторых хейтеров как "живцов". Меня это очень веселит.

Если у меня есть свободное время, могу зайти в Facebook и посмотреть, кто, что мне написал. Например, что я вор, мошенник, что меня найдут. Так что меня искать? Гончара, 65 – приходите. Я уже столько этого наслушался, что дайте мне адрес и я сам приду. Когда есть время, то захожу и баню всех, кто лайкал такие комментарии. Потому что если ты лайкаешь это – значит разделяешь мнение человека, который меня не любит, не уважает, клевещет. Зачем мне это на странице?

Раньше, для поднятия себе настроения, я упражнялся в том, чтобы как-то тонко или не тонко, унизить человека, который в мою сторону написал что-то нехорошее. Однако в один прекрасный день, в апреле 2024 года, это все очень резко закончилось, потому что я, не разобравшись с ситуацией и приняв человека за бота, оскорбил Валеру с 3 Штурмовой, речь о хорошем инженере. По состоянию на сегодня мы с ним прекрасно переписываемся.

Но наши люди наделали скринов и выставили все таким образом, что Притула якобы не уважает украинских военнослужащих. То есть с 2014 года системно "не уважает". Поэтому сейчас я стараюсь лишний раз в комментарии не заходить, потому что там постоянно происходит "бал сатаны". Это меня очень смешит, потому что ты пишешь, что есть исследования OSINT-аналитиков, что по нам системно работают боты, и на следующий день эти боты снова "залетают".

У меня бывают публикации, которые не "залетают" в Facebook. Не знаю, какие алгоритмы работают, но знаю, что вещи коррелируются. Лайки, охват, комментарии. Под такими постами 30 – 50 комментариев. И тут у меня 2 тысячи лайков, 1400 комментов и все как под копирку. Я просто понимаю, что те самые "зайчики", о которых было исследование, которых разоблачили на том, что они "мочат" украинские волонтерские организации, решили приложить больше усилий, чтобы никто не расслаблялся.

В этой системе координат приходится как-то жить, существовать. Иногда даже позволить себе хамить. К сожалению, бывает и такое. Но с возрастом мне кажется, что все это уходит на нет, потому что уже и не хочется тратить на это свое время.

Каким будет 2025 год

Мечты, надежды, ожидания, реальность на 2025?

Горизонт планирования настолько мизерный, что говорить о каких-то личных планах считаю неуместным. Что касается работы Фонда, то я сторонник философии заниженных ожиданий. Мы выстраиваем стратегию работы нашей организации таким образом, что считаем, что 2025 год будет годом горячей фазы войны. Считаем, что нас никто не примет в НАТО. Не верим в быстрые переговоры о подписании любого мирного соглашения и потенциального прекращения огня.

Более того, я бы еще заложил сюда риск уменьшения военной помощи со стороны США для того, чтобы мы не расслаблялись и понимали, что чем меньше будут давать Штаты, тем больше будет зависеть от нас лично. В этом смысле Фонд, как никогда, мобилизован, организован. Мы знаем, что нам делать в 2025 году и как нам трудно придется работать. Главное просто не забыть время от времени напоминать об этом обществу – и нашему, и тем, кто за рубежом.

Относительно личного, то я очень хотел бы, чтобы не только у меня, а чтобы у всех украинцев в 2025 году было немного больше хороших новостей, чем в 2024. Мы все очень ожидаем одну большую хорошую новость, но жизнь состоит из конгломерата эмоций. Есть маленькие, незначительные события, победы, радости, а есть значительные. В 2024 году у меня навернулась слеза на глазах, когда наши девушки завоевали олимпийское золото.

Когда Ольга Харлан выиграла "бронзу", я позвонил ей по видеосвязи. Она лежала в гостиничном номере, рядом положила медаль и сказала, что не верит, что это случилось. 20 лет, пятая олимпиада, пять олимпийских циклов и они выходят с девушками и получают золото. Я утром им набираю, потому что ночью понимаю, что там разрыв. Они шокированы, я шокирован. А потом эта маленькая победа капитализируется.

Сабля Харлан, которую мы продали с аукциона, превратилась в 17 автоматизированных турелей с идентичным названием "ШаБля". Так твоя победа приносит не только положительные эмоции, а ты уже легенда. Ты самая крутая украинская спортсменка независимой Украины – 5 олимпиад и все с наградами, а сабля, которой ты завоевала это олимпийское золото, "залетает" на 10 миллионов гривен и несколько бригад получают такую важную помощь, которая сохраняет жизнь украинского солдата.



Ольга Харлан на Олимпиаде-2024 / Getty Images

Каждый такой успех, где бы он ни состоялся, будь то в области украинского спорта, или науки, или культуры, или за пределами Украины, когда наш флаг поднимается выше всех – пусть таких событий случается как можно больше. Пусть дети радуют своими успехами.

Иногда я бы так хотел похвастаться успехами своих детей, но имею определенные сомнения, не сделаю ли этим кому-то больно в лишний раз. Я бы хотел, чтобы люди посмотрели, как Соля играет на фортепиано, как Стеся рассказывает стишок, или как Дмитрий "раскатывает" автора перевода по украинскому языку.

Я поделюсь историей, как мы ехали в машине с сыном. У него был "хвост" по украинскому. Сын сказал, что не может справиться с текстом, потому что он какой-то корявый, а его надо пересказать и объяснить, чем хорошим независимость Украины обернулась для украинской молодежи.

Он прочитал этот текст, а там о том, как украинские космические корабли будут бороздить просторы Вселенной, сколько мы плавим чугуна, как крестили ножи в Холодном Яру, собирали по тонне пшеницы на человека. Я послушал и думаю, что все это мне что-то напоминает. Какое-то дежавю?

Я родился в Советском Союзе и всю эту ахинею выслушивал в 80 – 90-х годах. Я сказал сыну, что если в этом тексте заменить украинское на советское, то будет мое детство. Сейчас главное не опуститься к эйджизму, но автор, который это написал, 1938 года рождения.

Сын прочитал мне его биографию и сказал, что он был главным редактором газеты "Ленинское племя" и журнала или газеты под флагом ленинизма. Понятно, что по состоянию на независимую Украину человек уже был достаточно взрослый, полностью сформированный, но людям с таким бэкграундом почему-то дают писать тексты для современных тинейджеров.

Думаю, что там просто СССР поменяно на Украину.

Так я же за что и говорю. Я сказал сыну, что он не обязан это пересказывать, потому что один из элементов хорошего, который принесла независимость Украины для молодежи, – это право на собственное мнение, собственную позицию. Не бояться ее высказать. Не бояться сказать, что это какая-то ахинея. Просто если ты так считаешь, то должен это аргументировать. Сын сел и разложил все по полочкам. Поэтому пусть у всех будет право на собственное мнение в 2025.

Только единственное, что когда вы выезжаете за границу, для того чтобы что-то сказать нашим партнерам на разных звеньях, потому что коммуницируют все: политическое руководство, военно-политическое, дипломатия, бизнес, власть, оппозиция, гражданское общество – придерживайтесь one voice policy. Говорим все одно – то, что принесет пользу нашему государству. Потому что люди порой выезжают и начинают за границей выяснять отношения со своими оппонентами.