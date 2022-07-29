Куда будут наступать оккупанты и как ВСУ заставили их изменить тактику: интервью с Сергеем Кривоносом
ВСУ уже освободили три села в Херсонской области и активно готовятся к контрнаступлению, поэтому оккупанты изменили свою тактику. Героизм украинских защитников заставляет врага менять планы и готовить новые направления для штурма.
русские захватчики не отказались от идеи захвата более крупных территорий. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос. Он также пояснил, что россияне будут пытаться продвигаться по двум операционным направлениям.
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Требования к контрнаступлению ВСУ
Как отметил генерал Кривонос, чтобы контрнаступление не превратилось в "мясорубку" и было успешным в условиях современной войны мы должны выполнить несколько требований:
- враг должен "выдохнуться", его нужно остановить;
- должны отрезать систему подходов резервов агрессора;
- создать преимущество над врагом на определенном участке, в частности, над его системами огневого поражения.
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Какова новая тактика захватчиков
Хотя артиллерийских средств у них достаточно, снарядов тоже, благодаря активному использованию HIMARS мы заставили их изменить тактику. Они это сделали и отнесли системы логистического обеспечения подальше от линии фронта.
Это влияет на их реакцию на определенные угрозы – она стала медленнее. Однако это не означает, что они полностью утратили свои возможности.
"Не забывайте, что у них еще достаточно мощная авиация, ракетные войска и артиллерия. Они это могут в комплексе применять, чтобы противодействовать нашему контрнаступлению", – отметил Кривонос.
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Направления возможного наступления россиян
По словам генерала, у россиян еще есть два основных направления для наступления:
- В первую очередь, это наступление на Запорожье. Кривонос объяснил, что это одна из главных задач для оккупантов – захватить город. Они будут продолжать это делать.
- "А второе направление – это харьковско-славянское направление, где они также могут за счет перекидывания резервов и прорывов пытаться окружить подразделения ВСУ", – сказал генерал ВСУ.
Как отмечает Сергей Кривонос, хотя оккупанты сейчас объявили об оперативной паузе, это не значит, что они прекратят новые попытки наступления. И нужно быть к этому готовым, ведь россияне сменили тактику ведения боевых действий.
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Как объяснил генерал, у врага еще есть мощная система противовоздушной обороны. Поэтому запустить ракеты – это не проблема.
Главная состоит в том, что они прежде всего должны долететь. Для того чтобы мы уверенно поражали корабли врага, мы должны надежно "подавить" их систему ПВО,
– говорит Кривонос.
По его словам, именно так и было с крейсером "Москва", когда благодаря правильному использованию "Байрактаров" мы уничтожили радиолокационные системы обнаружения ракет. После этого наш "Нептун" спокойно попал в борт корабля, и он быстро затонул.
Полный разговор с генералом Кривоносом: смотрите видео