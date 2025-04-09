Все учения имеют цель: Сырский рассказал, возможно ли новое наступление из Беларуси

Через проведение военных учений Россия может скрывать создание группировок наступательных войск. Поэтому совместные мероприятия с Беларусью, которые будут проходить осенью 2025 года, вполне могут быть элементом подготовки боевиков.

Так Россия планирует провести в Беларуси состоятся совместные масштабные учения "Запад – 2025". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова главкома ВСУ Александра Сырского в интервью для LB.

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Может ли Россия совместно с Беларусью готовиться к новому наступлению на Украину

Как отметил главнокомандующий ВСУ, любое учение имеет цель. Например, во время таких мероприятий враг может готовить новую группировку. Из-за видимости учений Россия может перебазировать, перебросить войска или сконцентрировать на каком-то направлении.

Собственно так начиналось и в 2022 году. Вы же помните, что сначала была создана группировка, она проводила учения, и мы все надеялись, что они закончатся, российские войска вернутся на свою территорию,

– прокомментировал Александр Сырский.

Но продолжение таких якобы "учений" заставило Сырского понять, что Россия проводит не просто обучение и по-настоящему готовится к наступлению. Поэтому и сейчас этот фактор военное командование Украины обязательно будет учитывать.

В этом же большом интервью главнокомандующий ВСУ прокомментировал слова Валерия Залужного о том, что "война зашла в тупик". Александр Сырский отмечает, что это не так. Он отметил, что после этой оценки, прозвучавшей в ноябре 2023 года, украинские военные осуществили операцию в Курской области и имели другие успехи.