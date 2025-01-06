Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский на интервью американскому подкастеру Лексу Фридману нарушил правила политкорректности, сказав, что он, якобы, презирает русский народ. Однако здесь заместитель председателя Совбеза России на самом деле вспомнил "собственную сущность".

Россияне всегда презирали всех, кого только можно было, особенно "чужаков". Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что это в стране-агрессоре абсолютная норма.

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Что означают слова Медведева

По словам ведущего, реакция Медведева на интервью Зеленского понятна, ведь как раз таки в России всегда было нормой кого-то презирать. Россияне в СССР, например, никогда не пропускали возможности пошутить о "чукчах", грузинах и эстонцах.

Именно поэтому, когда Медведев говорит, что нельзя кого-то презирать, он просто ляпнул о своем. Ведь именно он пренебрежительно относится ко всем, особенно к украинцам,

– заметил он.

Асланян отметил, что гражданская война на территории страны-агрессора продолжается до сих пор, просто не так заметно. Вышеупомянутые анекдоты из Советского Союза, пренебрежение к другим народам и определенного рода ксенофобия бытуют в России и сейчас – то ли на уровне народа, или российских политиков.

Россия всегда презирает "чужаков". Откуда пошла фраза "улица на улицу"? Если в России ты "не с нашей улицы, тебе надо дать по голове",

– сказал ведущий.

Напомним, что 17 декабря в Москве взорвали генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Медведев же заявил, что причастных к этой, по его словам, трагедии нужно найти и уничтожить. Он отметил, что заказчиками, якобы, является военно-политическое руководство Украины.