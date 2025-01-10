Зеленский в интервью Лексу Фридману четко дал понять, на что никогда не пойдет
Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, которое стало лучшим для президента Украины. Он не только правильно подобрал риторику, но и четко объяснил позицию Украины.
Такое мнение 24 Каналу высказал американский политолог Рамиз Юнус, отметив, что Зеленский четко сказал, что не повторит ошибку прошлого относительно перемирия. Кроме того, президент подготовился и понимал, на какую аудиторию рассчитан разговор.
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Что дал четко понять Зеленский
Интервью Фридмина стало месседжем не только для США, НАТО и ЕС, но и для России, чтобы страна-агрессор и ее народ поняли позицию Украины. Президент нашей страны отметил, что не будет поддаваться любому внешнему давлению в вопросах войны.
Был четкий месседж от Зеленского, что он не сдаст Украину России, что не будет никаких повторных Минских договоренностей, он на это никогда не пойдет, так как и украинский народ и армия,
– подчеркнул Юнус.
По мнению американского политолога, интервью стало лучшим среди всех интервью Зеленского за его каденции. Президент Украины умело и понятно отвечал на вопросы, учитывая аудиторию, на которую был рассчитан разговор. Говорится не только об американцах, но и самого Дональда Трампа и людей в его команде.
Интересно! Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский обратил внимание на слова Зеленского о том, что сначала Украина и США обсудят условия безопасности, а уже потом будет разговор с Россией. Кроме того, президент Украины указал на ошибки будущего президента США.
"Манера поведения, риторика и выбор украинского языка для разговора – это все Зеленский учел и качественно подготовился", – отметил он.
Относительно ненормативной лексики, которую президент употреблял несколько раз, в США это можно услышать от будущего президента на каждом выступлении, это нормальные "жесткие" слова.