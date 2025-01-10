Таку думку 24 Каналу висловив американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що Зеленський чітко сказав, що не повторить помилку минулого щодо перемир'я. Крім того, президент підготувався та розумів, на яку аудиторію розрахована розмова.

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Що дав чітко зрозуміти Зеленський

Інтерв'ю Фрідміну стало меседжем не лише для США, НАТО та ЄС, а й для Росії, щоб країна-агресорка та її народ зрозуміли позицію України. Президент нашої країни наголосив, що не буде піддаватись будь-якому зовнішньому тиску в питаннях війни.

Був чіткий меседж від Зеленського, що він не здасть Україну Росії, що не буде ніяких повторних Мінських домовленостей, він на це ніколи не піде, так як і український народ та армія,

– наголосив Юнус.

На думку американського політолога, інтерв'ю стало найкращим серед усіх інтерв'ю Зеленського за його каденції. Президент України вміло та зрозуміло відповідав на питання, враховуючи аудиторію, на яку була розрахована розмова. Мовиться не лише про американців, а й самого Дональда Трампа та людей в його команді.

Цікаво! Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський звернув увагу на слова Зеленського про те, що спершу Україна та США обговорять умови безпеки, а вже потім буде розмова з Росією. Крім того, президент України вказав на помилки майбутнього президента США.

"Манера поведінки, риторика та вибір української мови для розмови – це все Зеленський врахував та якісно підготувався", – зауважив він.

Щодо ненормативної лексики, яку президент вживав кілька разів, в США це можна почути від майбутнього президента на кожному виступі, це нормальні "жорсткі" слова.