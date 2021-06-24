Медведчук, Порошенко, война и Путин: главное из интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский дал интервью проекту "VIP с Натальей Мосейчук". Глава государства рассказал об отношениях с соседями и отдаленными (географически) партнерами, войне с Россией, а также внутренней украинской кухне.

Самое интересное из интервью Владимира Зеленского отобрал 24 канал.

Интересно Не новость, – Зеленский заявил, что Медведчук торговал с оккупантами вместе с Порошенко

Медведчук и Порошенко

Едва ли не самой интересной частью интервью стал комментарий президента относительно "пленок Медведчука". Глава государства признался, что видел несколько его фрагментов.

Ну, смотрите: для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали. Мы не имели пленок, никто не слышал их, но было много разной информации от Службы безопасности, разведки,

– подчеркнул глава государства.

Он заявил, что прекрасно понимает, как все это произошло – что Виктор Медведчук торговал и зарабатывал вместе с пятым президентом Петром Порошенко.

Интервьюер Наталья Мосейчук сказала, что несмотря на заявления о причастности Петра Порошенко, она фактически не доказана.

Президент также вспомнил, как еще более года назад говорил, что прекрасно знает, на кого работает Виктор Медведчук и откуда зарабатывает. Тогда глава государства пообещал реакцию.

Моя уверенность базируется на каких-то фактах и информации, которую я имею. Мы видим с вами сейчас и пленки, и видим также с вами, что произошло. Труба сейчас у государства, ведутся суды, его обвиняют в государственной измене,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Следовательно, резумируя, он заверил, что его заявления о причастности к этой истории Петра Порошенко основываются не на пустом месте.

К слову Один из видов оружия, которое применяю, – Зеленский о СНБО

Зеленский не преследует Порошенко

Глава государства заверил, что не преследует своего предшественника Петра Порошенко. Мол, тот ему даже не интересен.

"Честно говоря, он мне был неинтересен, даже когда он был президентом Украины. Все эти страшные записи ("пленки Медведчука" – 24 канал), я считаю, являются чистой государственной изменой", – подчеркнул президент.

По его словам, то, что сделал Порошенко, когда все полномочия в переговорах предоставил Виктору Медведчуку между Украиной и Россией, означает, что никто не был заинтересован в окончании войны.

То есть люди делали деньги. Вот и все. Я хотел сказать резко, просто не мог себе позволить, когда они говорят о "красных линиях", то они перешли не "красные", а "кровавые линии". То есть они зарабатывали конкретно на смерти военных. Я так считаю, это мое мнение. Это не приговор суда, все же,

– отметил Зеленский.



Владимир Зеленский и Петр Порошенко / Фото EPA

Предстоящая встреча с Байденом

Уже в конце июля 2021 года Владимир Зеленский отправится в Вашингтон, где встретится с Джо Байденом. Президент Украины отметил, что будет иметь по меньшей мере 2 блока вопросов для обсуждения: безопасный и экономический.

Так, блок безопасности будет включать следующие темы:

вопросы ПДЧ для Украины;

оборонного контракта;

меморандума между нашими странами;

"Северного потока-2";

Донбасса и Крыма;

безопасности на черноморском и азовском побережьях;

вопрос украинского флота.

Там много вопросов. Есть и экономический вопрос. Действительно, для нас очень важна поддержка Международного валютного фонда, но снова, я хочу из политики перевести конкретно на экономику, реформы и то, что есть какие-то структурные маяки,

– пояснил президент Украины.

Он также подтвердил, что планирует говорить с Байденом об увеличении оборонных поставок и военной помощи от США.

О личном Серый кардинал дома, – Зеленский рассказал о влиянии жены

Возможная встреча с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что сейчас главный вопрос, который решают с Кремлем – это его очная встреча с Владимиром Путиным. Пока что официальный Киев ждет ответа от Москвы.

Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации соединились относительно адженды (перечень тем встречи – 24 канал) срока и места встречи,

– сказал президент.

Сложный вопрос для референдума

Владимир Зеленский не отрицает, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Востоке придется отгораживать Донбасс "стеной". Однако этот вопрос президент вынесет на народный референдум.

Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, Россией, с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины,

– отметил Зеленский.

Он отметил, что вопросы "стены" и Донбасса – сложные, "это точно не популярно, не популистически". Кроме того, президент осознает, что "это на много лет" и хочет, чтобы это понимали и люди.

В то же время глава государства надеется на понимание и поддержку со стороны США и других государств по мирному урегулированию ситуации на Востоке.

К слову Они родились едва живыми, – Зеленский о том, умерли ли Минские соглашения

Отношения президента с военными

Президент Зеленский заверил, что его отношения с военными сейчас очень позитивные. Говорит, они изменились за последнее время.

Изменились (отношения – 24 канал) очень сильно. Очень позитивные отношения. Мне кажется, что большинство поняло, что их долгое время накручивали. Я лезу в детали, я называю это микроменеджментом в армии, к сожалению,

– пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что недоволен многими вещами, которые сейчас происходят в армии. Однако Зеленский отметил, что, несмотря на это, не позволит никому говорить об украинских военных плохо.



Владимир Зеленский на передовой с военными / Фото Офиса Президента Украины

Конфликт Хомчака и Тарана

Владимир Зеленский в контексте отношения военных к нему заявил, что занимается микроменджментом в войске. Это касается и главы Минобороны Андрея Тарана и командующего ВСУ Руслана Хомчака, у которых возник конфликт.

Президент считает эту ситуацию ненормальной. Он уверяет: если стороны конфликта его не услышат, то разговор будет совсем другим, чем сейчас.

Скажем так, у нас идет война и нам нужна стабильная ситуация в армии и Министерстве обороны. Есть ошибки, они их исправляют. Если они все не исправят, будет другая беседа,

– заверил Владимир Зеленский.

Журналистка Наталья Мосейчук спросила, не следует ли в этой ситуации провести реформу армии. Глава государства согласился и отметил, что война уже и так ощутимо реформировала войско.

"Поэтому реформа идет с начала войны и не будет останавливаться, и надо делать те резкие шаги, о которых вы говорите", – ответил президент.

Ермак рядом не просто так

Владимир Зеленский заверил, что доверяет главе Офиса Президента Андрею Ермаку. Глава государства признался, что получает от Службы безопасности Украины информацию о своем окружении.

Зеленский добавил, что здесь вопрос не о недоверии. Все потому, что к Ермаку у СБУ и украинской разведки нет претензий.

По словам президента, Ермак – мощный менеджер и патриот Украины, который работает 24/7.

Ермак рядом со мной не просто так. Я доверяю этому человеку,

– добавил Зеленский

У Зеленского спросили, мог ли Ермак быть причастен к утечке информации о якобы спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Зеленский привел пример, как в Беларуси посадили самолет с блогером Романом Протасевичем. Он сказал, что такие спецоперации приводят к изоляции страны.

"Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции – идея других стран и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда", – подытожил президент.

Интересно Это фейк, – Зеленский о якобы уменьшении оборонных поставок Украине

Лукашенко обещал помощь с вагнеровцами

Владимир Зеленский вспомнил, что в последний раз общался с Александром Лукашенко летом 2020 года, когда набирала обороты история с российскими вагнеровцами. Тогда белорусский президент уверял, что любит Украину и обещал не подвести.

Владимир Зеленский тогда сам позвонил Александру Лукашенко и заверил, что может предоставить полную информацию относительно этих лиц. Мол, уже тогда было понимание, что там за люди и кто они такие.

По словам украинского президента, белорусский диктатор тогда ответил ему следующее:

Я понимаю, да, дорогой Владимир Александрович. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Ты же знаешь, как Беларусь любит Украину. Ты знаешь, что я тебя не подведу. У меня здесь сейчас не все спокойно, я разберусь.

Владимир Зеленский уверяет, что тогда поверил Лукашенко и был убежден, что он действительно передаст этих людей.

"Но потом произошло то, что произошло, и после этого это была моя последняя с ним беседа. К сожалению, сегодня отношения такие", – отметил глава государства.



Владимир Зеленский и Александр Лукашенко / Фото Офиса Президента Украины

Отношения с Меркель и Макроном

По словам президента, он общается с лидерами Франции и Германии на равных. Поэтому украинский президент может резко высказываться, когда возвращает субъектность нашего государства.

Мне кажется, что я выражаюсь, как равный им президент или представитель равной им страны. Мне кажется, что отношение любой страны к Украине, как страны второго, третьего или и еще какого-то мира – несправедливое,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отмечает, что украинский вопрос следует перевести из политического в безопасное. Ведь главное, сможет ли противостоять Украина российской эскалации, именно поэтому говорится и о ПДЧ, и о вступлении в НАТО позже.