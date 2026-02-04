Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что это происходит из-за плотности и влажности воздуха, если ракета летит на больших высотах.

Что означает инверсионный след ракеты и когда его видно?

Ничего страшного в этом нет. Это означает, что ракета летела на тех высотах, где ее легко сбивать. Крылатые ракеты – дозвуковые, поэтому они хорошая цель для наших истребителей и зенитно-ракетных комплексов,

– сказал Свитан.

Маневры ракета выполняет в зависимости от заложенной программы. При потере связи ракета выполняет маневр до его восстановления, после чего получает сигналы от спутников, определяет курс и высоту, а затем выходит на цель. То есть такие круговые маневры либо заложены в программу полета, либо выполняются автоматически для восстановления ориентирования.

В тактике россиян произошли изменения – количество ракет увеличилось при использовании около 500 дронов, причем рост произошел именно из-за баллистики.

Применялись баллистические, квазибаллистические ракеты "Искандер", "Циркон" и сверхзвуковые Х-22 и Х-32, но они неточны и хорошо сбиваются противобаллистическими комплексами – даже сложные Х-32 начали успешно перехватывать в больших количествах.

Насколько опасно баллистическое превосходство России?

"Россияне начали массово использовать баллистические ракеты, что свидетельствует об осторожности в отношении крылатых ракет. Это связано с невозможностью массового использования стратегических бомбардировщиков – их нужно перебазировать ближе к Украине, а это создает проблемы с обеспечением и безопасностью", – объяснил Свитан.

Крылатые ракеты сложно использовать зимой из-за перепадов температур, обледенения, облачность и осадки, а баллистические ракеты практически не зависят от погодных условий.

Россия также понимает, что украинская ПВО достаточно плотная и развернута неплохо, но отсутствие фронтовой ПВО позволяет российским воздушным целям заходить на украинскую территорию.

Украина не имеет достаточно средств противобаллистической обороны и ни одной баллистической ракеты для зеркальных ударов по Москве. Если бы Украина имела хотя бы несколько десятков баллистических ракет дальностью 500 километров, россияне опасались бы бить по украинской территории.

Удары наносятся преимущественно по местам компактного проживания гражданского населения – столице и областных центрах. Цель обстрелов – надавить накануне возможных переговоров, чтобы принудить принять капитуляционные условия Москвы. Это классическая террористическая тактика,

– отметил Свитан.

Что известно о последствиях российских обстрелов?