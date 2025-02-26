После того, как ситуация получила огласку преподавателя на время расследования отстранили от работы. Также полиция начала проверять информацию о недопустимом поведении профессора. На 27 февраля запланирована этическая комиссия, которая даст оценку действиям Иосифа Лося, передает 24 Канал с ссылкой на "Эспрессо.Запад".

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Лось придет на заседание комиссии

Преподаватель факультета журналистики Тарас Лильо заявил в комментарии, что разговаривал с Лосем, и тот сказал, что готов принять участие в заседании нравственной комиссии. Профессор, якобы, придет, чтобы "выразить свою позицию и видение ситуации".

Сам Лильо уточнил, что не был свидетелем вещей, которые рассказали о его коллеге студентки.

Напомним, что Лось отреагировал на обвинения в домогательствах. Он назвал показания студенток "провокацией", "ложью" и "клеветой", а их самих "свиньями". Профессор апеллировал к своему возрасту. Мол, ему уже 87 лет и он прадедушка.

К слову, первой о притязаниях со стороны Лося рассказала журналистка Екатерина Родак. Под ее сообщением в соцсети десятки бывших студенток поделились подобным опытом. По словам женщин, профессор вульгарно шутил, спрашивал о личных вещах, касался, обнимал и целовал студенток.