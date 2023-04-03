Учат украинский, режут сало на Коране, надевают форму ВСУ: как ИПСО россиян граничит с безумием

Российские спецслужбы провели ряд операций по распространению вбросов для обвинения защитников Украины в совершении военных преступлений якобы на почве религиозной нетерпимости. Кроме того, без остановки продолжается "текущая" работа агрессоров над попытками поддерживать среди наших граждан определенный градус истерии.

Российские оккупанты, занимающиеся созданием и распространением информационных вбросов, постоянно учатся на своих ошибках, изучают соцсети и адаптируются под конкретные ситуации для усиления эффективности своей работы. Как с начала 2023 года захватчики не только открыли для себя новое направление информационно-психологических спецопераций, но достаточно серьезно улучшили собственные навыки, рассказываем в материале 24 Канала.

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Стоит отметить, что офицеры российских информвойск, в большинстве своем подчиняющиеся ГРУ, не просто смогли привлечь к своей работе людей со знанием украинского, но и организовали его усовершенствование.

Попробовали ударить даже по иностранному легиону

Российские ИПСО следует разделять на несколько категорий. Для каждой из них создают особую форму подачи, а также выбирают необходимые каналы распространения.

В целом за последние месяцы россияне пытались распространять ИПСО, нацеленные на:

внутреннюю российскую аудиторию;

украинское гражданское общество;

силы обороны Украины;

население государств Запада.

Так, для демотивации военнослужащих оккупанты пытаются исследовать проблемы, существующие в армии, для их гиперболизации. Или просто придумывают ситуации, которых никогда не существовало.

И если раньше большинство вбросов создавали на русском, то сейчас преступники пытаются почти полностью перейти на украинский. Понятно, что плохое владение нашим языком является слабой стороной врага, однако нельзя не заметить, что в среднесрочной перспективе профильные работники российских спецслужб эту проблему преодолеют.

Впрочем, при создании большинства фейков оккупанты пользуются приложениями-переводчиками, на чем их легко подловить. Например, для демотивации военнослужащих ВСУ нередко распространяют картинки о невозможности перевода из одного подразделения в другое, добавляя к реально существующей проблеме вымышленные факты.



Пример работы российских спецслужб по демотивации бойцов ВСУ / Скриншот из украинских сообществ в телеграм

Параллельно с такими "текущими" вбросами россияне продолжают делать и более трудоемкую работу с записью видео и вовлечением в процесс жителей Крыма или Донбасса, не показывая при этом их лица (украиноязычные из Кубани оказались слишком неэффективными).

Схема, по которой действуют крайне плохие режиссеры, совершенно типична: мужчин переодевают в пиксель ВСУ и заставляют играть роли по примитивному сценарию.

Чтобы показать, что украинские защитники якобы плохо относятся к военным из Херсона, оккупанты сняли соответствующую постановку. Не будем указывать все их проколы, чтобы не давать подсказок для улучшения подрывной работы, но в шорт-лист "Оскара" эта короткометражка вряд ли попадет. Хотя, конечно, могут быть разные варианты.

Смотрите видео российского вброса для попыток посеять раздор между бойцами ВСУ:

Кое-где оккупанты даже привлекают знатоков иностранных языков, чтобы, например, попытаться остановить процесс набора специалистов в иностранный легион. К счастью россиян, в рядах террористических войск хватает разнообразных фанатов "русского мира" из многих стран мира.

Именно так и был снят ролик, на котором "злобные ВСУшники колотят палкой бразильца". На записи даже можно послушать настоящий бразильский португальский, правда, как отмечают эксперты, очень плохой.

Смотрите видео российского вброса с избиением якобы бразильского добровольца:

Подходы к украинскому обществу не изменились

Что же касается попыток россиян повлиять на гражданских украинцев, то тактика захватчиков осталась неизменной. Оккупанты и дальше пытаются посеять панику кучей сообщений о "необходимости отвода войск из Бахмута", рассказывают о том, как "мобилизация равна смерти" и распространяют всевозможные подобные истории. Не забывая при этом создавать огромное количество контента типа "СБУ штрафует вас за наличие родственников в России".

Конечно, серьезного влияния на общество подобное не несет, однако массированные вбросы в стиле "розпові вчительке" все же действуют по принципу капля камень точит.

Очередное абсурдное ИПСО россиян – "розпові вчительке" / Скриншот из пропагандистских СМИ

Да и отчитываться руководству о тысячах спецопераций офицерам из ГРУ, имеющих три класса образования, как-то надо. А в этом случае на качество и эффективность глубоко наплевать.

Смотрите видео вброса россиян о штрафах украинцев за родственников в России:

Очень хотят поднять Кавказ

Если же анализировать деятельность российских сил психологических спецопераций для внутренних потребителей, то можно говорить об отчаянных попытках захватчиков спровоцировать мусульманские народы Кавказа для более активного участия в войне против Украины.

Еще перед наступлением Рамадана оккупанты почти одновременно запустили несколько фейковых видео, на которых уже традиционно переодетые в пиксель оккупанты сжигали Коран на костре.

Смотрите видео, как переодетые в украинскую форму россияне сжигают Коран:

Почти одновременно с этим вбросом с помощью тех же источников коммуникации россияне начали распространять видео с нарезанием сала на Коране. Однако при этом вообще эпически "спалились", ведь в кадр попал специализированный нож, который россияне закупали для подразделения кадыровцев "Ахмат". Вероятно, ради обвинения украинцев подчиненные якобы набожного лидера Чечни спокойно смотрели на то, как оскверняют их религиозные символы.

Смотрите видео, как российские оккупанты под видом украинцев резали сало на Коране:

Однако буквально через несколько недель после этих вбросов россияне смогли снять уже намного лучше подготовленный ролик "расстрел автомобиля с женщиной и ребенком". Фейк получился как всегда нелепым, однако оккупанты пытались одновременно и в целом дискредитировать ВСУ, и, опять же, посеять зерно конфликта на религиозной почве.

Смотрите видео с переодетыми в форму ВСУ россиянами и "расстрелом гражданского автомобиля":

Подобные достаточно громкие вбросы хоть и расходятся на большую аудиторию, почти никак не влияют на внутреннюю ситуацию в Украине, потому что крайне идиотскими фейками невозможно поколебать доверие к ВСУ. Тем не менее, говорить, что оккупанты таким образом не достигают определенной цели, нельзя. Ведь ИПСО нацелены прежде всего на внутреннего российского потребителя, которому нет разницы, что именно будут говорить "украинцы" на видео. Главное для авторов фейков – чтобы российские зрители увидели Коран или услышали фамилию, свидетельствующую о принадлежности "жертвы" к исповедующим ислам народам.

Кроме того, оккупанты еще пытались влиять на различные международные правозащитные организации, которые готовы не разбираться в ситуации и обвинять Украину в совершении каких-либо преступлений. А таких, к сожалению, очень много.

Поэтому из-за того, что российской армии критически не хватает людей, массовую мобилизацию Путин проводить боится, а воевать руками порабощенных народов Кавказа Кремлю крайне удобно, можно с уверенностью говорить, что такие попытки спровоцировать население Чечни, Дагестана, Ингушетии и других мусульманских республик к объявлению джихада непременно будут продолжаться. Тем более что Рамадан продлится до 20 апреля.

Как выявить российский вброс и не помогать оккупантам

Поскольку для каждой информационно-психологической спецоперации истинно утверждение о том, что чем больше людей посмотрело вброс, тем больше он имеет эффективность, украинцы сами постоянно помогают российским офицерам.

Распространение российских фейков в нашей информационной плоскости на 90% зависит отнюдь не от оккупантов, а от того, насколько большое количество пользователей будет самостоятельно рассылать вброс друзьям или в соцсетях.

И пока украинцы не научатся четко отличать вражеские ИПСО от правдивой информации, не начнут сдерживать себя от лишних репостов, российские нарративы будут оказывать свое влияние на украинское общество. Прежде всего, каждому гражданину следует уметь быстро распознавать вбросы. Сейчас главным их маркером является речь. В видео, снимаемых по заказу ГРУ, всегда слышен дикий акцент, куча нехарактерных украинских слов, а также многие другие детали, которые выдают переодетых в форму ВСУ россиян.

Подобные ролики категорически нельзя рассылать никому, даже со словами "это жесть какой вброс". То же касается картинок, аудиозаписей и текстов, которые вызывают сомнения, могут дискредитировать Силы обороны Украины или могут нести угрозу морально-психологическому состоянию людей.



Как не поддаваться на российские ИПСО / Инфографика 24 Канала