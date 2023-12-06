Украинская разведка фиксирует вспышку ИПСО, – Юсов сказал, когда россияне активировались

Российские власти стремятся атаковать Украину не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Так ГУР МО начала фиксировать настоящую вспышку российских информационно-психологических операций.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что оккупанты активировали свои усилия с ноября 2023 года. 24 Канал.

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Юсов рассказал об активировании ИПСО со стороны России

Представитель ГУР МО отметил, что ряд ИПСО оккупанты реализовывали годами против Украины, как внутри государства, так и извне. По его словам, это требовалось россиянам, чтобы дискредитировать нашу страну, деморализовать общество, расколоть его и демотивировать к сопротивлению.

Андрей Юсов также отметил, что ИПСО россияне стали применять еще до 2014 года, активизировавшись во время начала войны того же года, после оккупации Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях, а также с началом полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Мы фиксируем после начала ноября буквально вспышку активностей разного рода, которые соединены между собой. То есть это не только информационные кампании,

– подчеркнул представитель разведки.

Он подчеркнул, что все информационные компании россиян напрямую связаны с акциями прямого действия, с разного рода террористическими акциями, спецоперациями врага, которые объединяются в общую канву. Юсов отметил, что ГУР МО буквально каждый день видит проявления такой пропаганды врага.

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