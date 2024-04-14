"Это объявление войны": президент Израиля о воздушной атаке со стороны Ирана

Нападение Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля было "объявлением войны". Об этом в интервью заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

Он добавил, что "настало время, когда мир столкнулся с империей зла в Тегеране". Вместе с тем, по словам израильского лидера, мировые лидеры должны "дать понять" иранскому режиму, который нанес массированный ракетный и дроновой удар по Израилю, что его поведение "неприемлемо".

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Израиль не стремился к войне

Мы должны трезво смотреть на явления, которые называются Тегеран и Иран,

– подчеркнул он.

Он добавил, что Израиль не стремился воевать с момента своего создания в 1948 году. Герцог отметил, что в стране ищут мира, и что шли к миру с соседями снова и снова.

К сожалению, все началось 7 октября, когда марионетка Ирана, ХАМАС, совершил невероятно жестокую резню против израильских граждан, а остальные – это уже история. Мы это знаем. Поэтому мы должны рассматривать это в перспективе,

– отметил он.

Глава государства назвал запуск Ираном более 300 дронов-камикадзе и ракет на Израиль в субботу "еще одним примером того, как (Тегеран – 24 Канал) действует на протяжении многих лет".

Прошлой ночью нас атаковали из четырех уголков Ближнего Востока, марионетки стреляли по нам, запуская баллистические ракеты, беспилотники и крылатые ракеты,

– сказал он в интервью.

По словам президента Израиля, "это похоже на настоящую войну". Он имеет в виду, что "это объявление войны". В то же время добавил, что его страна будет проявлять сдержанность.

Он подчеркнул, что Израиль с момента своего создания стремится к миру, а не воевать. Так он ответил на вопрос, соглашается ли с союзниками с Запада, которые призывали к спокойствию.

Вместе с тем следует понимать, что Тегеран "распространяет хаос, террор и нестабильность по всему миру, и особенно в нашем регионе".

Какую цену должен заплатить Иран

В Министерстве иностранных дел Израиля назвали "начальную цену", которую должен заплатить Иран за свое нападение, пишет Sky News. Представитель ведомства Лиор Хаят отметил, что Иранский Корпус стражей исламской революции должен быть признан террористической организацией.

Хаят также добавил, что против Ирана должны ввести "болезненные санкции". В частности, они должны быть направлены на отрасль ракет.

Израиль имеет право защищать себя перед лицом массированной атаки Ирана. Израиль успешно защитил себя от агрессии Ирана и будет продолжать делать это в будущем,

– говорится в заявлении.

Представитель министерства добавил, что нападение Ирана на Израиль, а также его угрозы в адрес США и поставки оружия России "ставят под угрозу мир во всем мире". И именно поэтому, подчеркивает он, Иран никогда не должен получить ядерное оружие.