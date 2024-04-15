Чтобы иранцы понервничали, – журналист из Израиля предположил, каким будет ответный удар

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как Иран 13 - 14 апреля массированно обстрелял Израиль. Хотя израильское правительство отказалось от быстрого ответа, он все же будет.

На этом настаивает большинство израильских политиков, однако есть некоторые нюансы, из-за которых Израиль, вероятно, хорошо обдумывает ответный ударь. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог, журналист портала "Детали" Роман Янушевский.

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Серьезные дискуссии

Вечером 13 апреля Иран начал массированную атаку на Израиль. Тегеран запустил 170 беспилотников и 150 ракет различного типа, а силы противовоздушной обороны Израиля и стран-союзников перехватили 99% воздушных целей. В конце концов, серьезного вреда выпущенные ракеты и дроны не нанесли.

Заметим, что США убедили Израиль отказаться от немедленного ответного удара по Ирану.

Командование тыла – структура, которая подсказывает гражданам, как себя вести в определенных чрезвычайных обстоятельствах, пока не давала инструкций, как вести себя завтра. Пока нет никаких предпосылок, что действительно сейчас нанесут удар (в ответ на действия Ирана – 24 Канал). С другой стороны, удар может быть неожиданным, чтобы была интрига. Чтобы иранцы понервничали, ожидая израильского ответа,

– отметил Роман Янушевский.

Если ответ Израиля все же состоится, то он может быть даже не пропорциональным действиям Ирана, а более мощным. Добавим, что последний раз Иран обстреливал Израиль еще в 90-х годах.

"Иран – это то государство, которое стоит за созданием сети террористических группировок по всему Ближнему Востоку, создает свои "щупальца" в разных странах. Сейчас это государство осмелилось напрямую нанести массированный удар по Израилю. Понятно, что переступив через этот страх, Иран считает это определённым достижением и победой. Поэтому в израильском правительстве продолжаются жесткие дискуссии относительно того, каким же должен быть ответ", – рассказал политолог.

Фактически все израильские министры настаивают на том, что мощный, жесткий ответ должен быть. Соединенные Штаты же отмежевались от Израиля в этом вопросе, заявив, что не будут участвовать в этом ударе. Можно предположить, что это связано с угрозами Ирана бить по военным объектам США на Ближнем Востоке, если американские солдаты будут помогать израильским.

В то же время интересно заметить, что как Соединенные Штаты, так и ряд других стран, помогали Израилю в отражении иранской атаки 13 – 14 апреля. Например, США сбили 80 беспилотников и 6 баллистических ракет, которые запустил Тегеран.

Ответ будет

У США, безусловно, есть методы влияния на Израиль. Впрочем, до определенной степени они являются ограниченными.

Если Израиль твердо намерен нанести ответный удар, если говорится именно о вопросах безопасности, то даже Соединенные Штаты Америки не смогут окончательно повлиять на Израиль. Действительно, идут активные переговоры с американскими чиновниками. Но, может потому, что говорится об изменении правил игры, Израиля ни в коем случае нельзя промолчать в этой ситуации,

– объяснил Янушевский.

Политолог добавил, что на Ближнем Востоке "толкают слабых", поэтому если тебя бьют, а ты не отвечаешь – тебя автоматически считают слабым. Поэтому даже если Израилю и не очень этого хочется, все равно придется нанести ответный удар.

"Возможно, это не будет такой показательный удар, как у иранцев. Пока точно непонятно, как будет выглядеть иранский ответ, но он обязательно будет", – подчеркнул Янушевский.

Фактически правительство Израиля стоит перед дилеммой: с одной стороны, они должны продемонстрировать свою силу, дав понять, что такое поведение Ирана недопустимо; а с другой стороны – это может привести к большой войне в регионе.

В Иране, к слову, опасаются, что Иран может сбросить бомбы, которые выведут из строя всю технику. Кроме того, в Тегеране понимают, что и им самим может не хватить сил и средств для ведения большой войны.

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