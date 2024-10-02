Ситуация вокруг Израиля обостряется: где выгода России в конфликте

Иран вечером 1 октября массированно атаковал Израиль ракетами. Россия ожидает жесткой реакции против Тегерана. Для Кремля очень выгодно, чтобы этот конфликт нарастал.

В частности, россияне стремятся отвлечь внимание мира от своих действий против Украины. Это 24 Каналу отметил востоковед из Германии Михаил Якубович.

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Для россиян это выгодно

Как отметил Михаил Якубович, россияне уже сделали циничное заявление о том, что Израиль должен выйти с юга Ливана, прекратить обстрелы и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию. Это лицемерные слова со стороны оккупантов, которые ежедневно терроризируют Украину.

Они ожидают жесткой реакции против Ирана, чтобы потом заявить иранцам: "Мы можем обеспечить вас и сельскохозяйственными товарами, в частности, ворованными из Украины, и ракетно-космическими технологиями. А вы в ответ, чтобы и ваши ракеты у нас были, и нефть в Китай продавалась, как нужно". Для россиян выгодно, чтобы этот конфликт набирал определенного градуса,

– объяснил он.

Также захватчикам крайне важно отвлекать внимание мира от своих действий в Украине. Ведь уже сейчас определенные круги на Западе более драматично воспринимают ситуацию вокруг Израиля и Ирана, чем события в Украине.

Обратите внимание! Иран вечером 1 октября совершил массированную ракетную атаку против Израиля. Премьер-министр государства Беньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран сделал "большую ошибку" и "поплатится" за это. ЦАХАЛ уже анонсировал ответ на этот удар. Иран предупреждает, что если Израиль отомстит, ответ Тегерана будет "более сокрушительным и разрушительным".