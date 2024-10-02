Зокрема, росіяни прагнуть відвернути увагу світу від своїх дій проти України. Це 24 Каналу зауважив сходознавець з Німеччини Михайло Якубович.

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Для росіян це вигідно

Як зазначив Михайло Якубович, росіяни вже зробили цинічну заяву про те, що Ізраїль повинен вийти із півдня Лівану, припинити обстріли і повернутися до політико-дипломатичного врегулювання. Це лицемірні слова з боку окупантів, які щодня тероризують Україну.

Вони очікують жорсткої реакції проти Ірану, щоб потім заявити іранцям: "Ми можемо забезпечити вас і сільськогосподарськими товарами, зокрема, краденими з України, і ракетно-космічними технологіями. А ви у відповідь, щоб і ваші ракети у нас були, і нафта в Китай продавалася, як потрібно". Для росіян вигідно, щоб цей конфлікт набирав певного градуса,

– пояснив він.

Також загарбникам вкрай важливо відвертати увагу світу від своїх дій в Україні. Адже вже зараз певні кола на Заході більш драматично сприймають ситуацію навколо Ізраїлю та Ірану, ніж події в Україні.

Зверніть увагу! Іран увечері 1 жовтня здійснив масовану ракетну атаку проти Ізраїлю. Прем'єр-міністр держави Беньямін Нетаньягу заявив, що Тегеран зробив "велику помилку" та "поплатиться" за це. ЦАХАЛ вже анонсував відповідь на цей удар. Іран попереджає, що якщо Ізраїль помститься, відповідь Тегерана буде "більш нищівною та руйнівною".