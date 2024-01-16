Иран – один из главных в "осе зла": во что могут перерасти события на Ближнем Востоке

Вечером 15 января Иран атаковал баллистическими ракетами объекты вблизи консульства США в Ираке. Если Иран ударит по американским объектам, то в таком случае государству грозит мощный ответ со стороны Штатов.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, удары от США и других стран уничтожат военную мощь Ирана, который постоянно дестабилизирует ситуацию в регионе и помогает России.

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Иран дестабилизирует ситуацию

Борис Тизенгаузен отметил, что Иран ударил по резиденции людей, якобы связанных с Моссадом – разведывательной службой Израиля. Также атаковали штаб курдской организации, которая взаимодействует с Моссадом. Они расположены близко к консульству США.

В результате атаки не пострадали ни граждане США, ни американские объекты. Если бы все сложилось иначе, Штаты не простили бы Ирану.

Такого США точно бы не простили. Это был бы массированный удар по объектам по всему Ирану. Причем не только США, а, возможно, и коалиция,

– предположил он.

Удар со стороны США уничтожил бы военную мощь Ирана. Тогда Тегеран не смог бы помогать России и спонсировать множество террористических организаций, в частности, ХАМАС, Хезболла, Исламский джихад и другие.

"Иран "наплодил" множество прокси, которые постоянно дестабилизируют ситуацию в регионе. Также Иран помогает России. Иран – это очень важное звено в этой "осе зла", – добавил политтехнолог.

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