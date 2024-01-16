Иран – один из главных в "осе зла": во что могут перерасти события на Ближнем Востоке
Вечером 15 января Иран атаковал баллистическими ракетами объекты вблизи консульства США в Ираке. Если Иран ударит по американским объектам, то в таком случае государству грозит мощный ответ со стороны Штатов.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, удары от США и других стран уничтожат военную мощь Ирана, который постоянно дестабилизирует ситуацию в регионе и помогает России.
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Иран дестабилизирует ситуацию
Борис Тизенгаузен отметил, что Иран ударил по резиденции людей, якобы связанных с Моссадом – разведывательной службой Израиля. Также атаковали штаб курдской организации, которая взаимодействует с Моссадом. Они расположены близко к консульству США.
В результате атаки не пострадали ни граждане США, ни американские объекты. Если бы все сложилось иначе, Штаты не простили бы Ирану.
Такого США точно бы не простили. Это был бы массированный удар по объектам по всему Ирану. Причем не только США, а, возможно, и коалиция,
– предположил он.
Удар со стороны США уничтожил бы военную мощь Ирана. Тогда Тегеран не смог бы помогать России и спонсировать множество террористических организаций, в частности, ХАМАС, Хезболла, Исламский джихад и другие.
"Иран "наплодил" множество прокси, которые постоянно дестабилизируют ситуацию в регионе. Также Иран помогает России. Иран – это очень важное звено в этой "осе зла", – добавил политтехнолог.
Взрывы у консульства США в Ираке: что известно
- Поздно вечером 15 января стало известно о атаке вблизи консульства США в Ираке. Впоследствии Иран заявил, что атаковал баллистическими ракетами "шпионские центры" и "собрание антииранских террористических групп". Обстрелы произошли возле северного иракского города Эрбиль.
- СМИ пишут, что первая атака была направлена на авиабазу Харир. Она расположена в 15 километрах от Эрбиля. И ее используют силы США и Ирака. Отмечается, что в результате этого есть двое погибших и пятеро раненых гражданских лиц. Их после взрывов доставили в местную больницу. В то же время журналисты сообщили, что в результате бомбардировки не пострадали ни граждане США, ни американские объекты.
- Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли 4 человека и шестеро получили ранения. Как пишет Reuters, ссылаясь на иракские службы безопасности и медицинские источники, среди жертв – курдский бизнесмен-миллионер Пешрау Дизаи, а также несколько членов его семьи.
- В то же время источник в иракских силах безопасности написал, что во время бомбардировок Эрбиля не погибли военнослужащие коалиционных сил или американские военные. Коалиционные силы сбили три беспилотника недалеко от аэропорта Эрбиля.