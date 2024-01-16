Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, удари від США та інших країн знищать військову потужність Ірану, який постійно дестабілізує ситуацію у регіоні та допомагає Росії.

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Іран дестабілізує ситуацію

Борис Тизенгаузен зазначив, що Іран вдарив по резиденції людей, які нібито пов'язані з Моссадом – розвідувальною службою Ізраїлю. Також атакували штаб курдської організації, яка взаємодіє з Моссадом. Вони розташовані близько до консульства США.

Внаслідок атаки не постраждали ані громадяни США, ані американські об'єкти. Якби все склалося інакше, Штати б не пробачили Ірану.

Такого США точно б не пробачили. Це був би масований удар по об’єктах по всьому Ірану. Причому не тільки США, а, можливо, і коаліція,

– припустив він.

Удар з боку США знищив би військову потужність Ірану. Тоді Тегеран не зміг би допомагати Росії та спонсорувати велику кількість терористичних організацій, зокрема, ХАМАС, Хезболла, Ісламський джихад та інші.

"Іран "наплодив" безліч проксі, які постійно дестабілізують ситуацію в регіоні. Також Іран допомагає Росії. Іран – це дуже важлива ланці у цій "вісі зла", – додав політтехнолог.

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