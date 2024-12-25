Иран под звуки "Щедрика" пожелал Украине мира, люди не сдерживают эмоций

Посольство Ирана решило поздравить украинцев с рождественско-новогодними праздниками. Его не остановило ни то, что Украину ежедневно обстреливают оружием производства Тегерана, ни то, что на Рождество был очередной удар.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на посольство Ирана в Украине. Интересно, что в самом Иране энергетический кризис. Президент смог только извиниться, но люди возмущены. При этом страна имеет один из крупнейших запасов нефти и природного газа в мире – этот факт посольство привело у себя на странице среди других интересных фактов об Иране.

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Что пожелали в Иране на Рождество украинцам

Видео начинается с характерных звуков "Щедрика", которые невозможно ни с чем спутать. Дипломат очень коротко говорит, что поздравляет с Рождеством и Новым годом, а дальше начинаются текстовые пожелания.

Надеюсь, в Новом году на вашу землю вернутся мир, безопасность и уют,

– говорится в послании.

Эти слова звучат так, будто Иран не причастен к войне в Украине. Посольству выгодно "забыть" роль Ирана в войне. Но это не амнезия, это цинизм чистой воды.

Смотрите циничное видеопоздравление от Ирана с Рождеством

Также выражена надежда, что будущее будет лучше прошлого, а Новый год принесет новые мысли и решения, которые принесут положительные изменения. Украинцы тоже на это надеются! Например, на то, что Тегеран примет правильное решение и перестанет быть основной "оси зла" и одним из главных союзников России. Или на то, что Иран перестанет передавать России "Шахеды", которые каждую ночь, а теперь и каждый день терроризируют наших граждан. Но, конечно, это напрасные надежды. Ирану выгодно испытывать свое оружие в степях Украины.

Все это время звучит "Щедрик". Написанный в Покровске, который сейчас ровняют с землей.

Перед этим иранское посольство выложило серию фото, которые якобы должны показать сходство обеих стран.

Но ничего похожего нет / Фото посольство Ирана

Украинцы ответили на "поздравления"

На момент публикации новости под видео посольства – почти 500 комментариев. Все они очень эмоциональны и желают, чтобы зло вернулось сторицей.

Одной рукой клепаете "Шахеды", а другой пишете поздравления, циничные уроды.

Посольство террористической организации. Нонсенс.

Сплошной сюр, а не мир, в котором живем.

Спасибо, ваши с***ые мопеды уже летели сегодня. Больше не нужно.

Ваши дроны, которые вы любезно предоставили российским террористам, которые ежедневно атакуют мирных украинцев, красноречивее, чем пустые и лицемерные поздравления в фейсбуках.

Люди возмущены цинизмом и не сдерживаются в комментариях / Скриншот 24 Канала

Как видим, высказался и Сергей Стерненко. МИД Украины пока не комментировал иранское поздравление.