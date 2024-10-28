Иран еще не предоставил России ракеты, но переговоры об этом продолжаются, – Зеленский

Иран, как один из самых ярых союзников России, планирует передать Москве ракеты для атак по Украине. Сейчас по этому поводу продолжаются переговоры.

Об этом на пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина – Северная Европа заявил президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

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Зеленский высказался о предоставлении ракет России от Ирана

Они (Иран и Россия – 24 Канал) ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставить России. По имеющейся у нас информации, пока они ракет не предоставили, но они об этом говорят и это для нас повод беспокоиться,

– заявил украинский президент.

Зеленский также напомнил, что Иран предоставляет России ударные дроны типа "Шахед". Тегеран даже предоставил лицензию на их производство на территории страны-агрессорки.

Иран возражал

Еще недавно министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отрицал передачу баллистических ракет России для использования в войне в Украине. По его словам, сотрудничество Тегерана и Москвы не ново, имеет свою историю задолго до начала войны в Украине.

Однако напомним, в сентябре высокопоставленные чиновники США, ссылаясь на разведданные, заявили о том, что Россия получила баллистические ракеты из Ирана для войны в Украине. В ЕС тоже заявили, что располагают "проверенной информацией" о передаче иранских баллистических ракет России.