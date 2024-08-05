Байден надеется, что Иран откажется от мести Израилю
Источник:Reuters
Джо Байден выразил надежду, что Иран не будет мстить Израилю, хотя на днях ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ганию и лидера Хезболлы Фуада Шукра.
После убийства в Тегеране Исмаила Гании Иран поднял "красный флаг мести". В СМИ иранский чиновник говорил, что Иран готовится к неожиданной и тяжкой мести Израилю.
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Что говорит Байден о напряженности между Ираном и Израилем
Президент США ответил на вопрос журналистов относительно того, откажется ли Иран от планов мести.
Надеюсь, что да. Я не знаю,
– заявил Джо Байден.
Кстати, на фоне напряжения на Ближнем Востоке Соединённые Штаты решили переместить туда:
- эскадрилью истребителей,
- авианосец для защиты Израиля от возможных атак Ирана.
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Также СМИ писали, что Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и Хезболлы. Кроме того, рассматривает вероятность "превентивных действий или атак", которые страна может инициировать, "в том числе в Ливане или, возможно, в других местах, где это будет необходимо".