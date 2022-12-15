Иран хочет поставлять России ракеты с ограниченной дальностью: с чем это связано

Иран хочет ограничить дальность ракет, которые планирует предоставить России для войны против Украины. Все из-за страха, какой будет международная реакция.

В эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал, что с 9 по 11 декабря в Тегеране был зафиксирован частный самолет Global 5000, который стоит 10 миллионов долларов. Известно, что он принадлежит Светлане Медведевой – жене Дмитрия Медведева. То есть он целый уикенд находился в Тегеране.

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"Я понимаю, что это была не просто какая-то поездка поесть шаурмы или посмотреть выдающиеся места. Это была какая-то политическая миссия. Скорее всего, это связано с поставкой беспилотников и переговоров по баллистическим ракетам. Однако пока неизвестны результаты, как они договорились", – отметил Иван Ступак.

Он добавил, что 10 декабря в Тегеране сгорел Исфаханский технологический институт. Там были чертежи к иранской беспилотной программе и баллистическим ракетам.

Я думаю, что это также сильно повлияло на способность иранской стороны передавать россиянам беспилотники и, возможно, ракеты. Не зря же пошел разговор, что, возможно, попытаются разместить производство этой программы беспилотников и ракет на территории России. То есть это не случайно сгорело,

– акцентировал Ступак.

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Действия США

По его словам, США очень активно начали бить по компаниях и людях, которые обеспечивали все эти годы перевозки из Европы и США запасных частей для изготовления беспилотников и ракет. Там санкции вводятся против юридических и физических лиц.

"(Иран – 24 канал) пытается быть немного хорошими, немного плохими. Там такой "мальчиш-плох" на минималках. То есть вроде бы России помогают, но так, чтобы не сильно раздражать США и страны Европы. Внешне давит цивилизованный мир на Иран, внутри давят протестующие. Надо как-то балансировать", – объяснил Ступак.

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