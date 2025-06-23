Тонкая игра на грани войны: как Иран и США готовят почву для новой ядерной сделки

Иран и США, вероятно, решили не идти на эскалацию. Пока что. США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, но, как сообщила пресса, возможно, предупредили, по каким.

Шанс для Путина и риск для Трампа

Иран "мощно" ответил. Возможно, нанес удары по военной базе... Сирии. Это в Сирийском Курдистане, где более половины персонала – ЧВК. Хотя мог с помощью бойцов Хашд аль-Шааби даже провести наземную операцию в Ираке, где на базах (кстати, уже ослабленных частичным выводом войск) находятся регулярные части. Не удивлюсь, если появится информация, что об ударе так же предупредили. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Такой обмен ударами, кстати, уже был недавно – после убийства американцами Касема Сулеймани на территории Ирака, Иран формально "обстрелял" американские базы.

Таким образом обе стороны сделали заявку на продолжение переговоров по новому формату ядерной сделки. Она действовала с 2015 до 2018 и сорвал ее, кстати, лично Дональд Трамп. Такие консультации не исключают продолжения обмена ракетными ударами с Израилем. Тем более, что иранские баллистические ракеты могут пробивать ПВО еврейского государства.

Интерес Израиля на этом фоне – все же втянуть США в долгое противостояние с Ираном. То есть выступить на своей стороне не только в формате символических ударов.

Для Трампа "быстрая война" – хорошо и полезно. А вот затяжная, особенно когда относительно скоро начнется кампания по промежуточным выборам в Конгресс (а она традиционно длинная и горячая), – не слишком привлекательный вариант.

Для России идеальным вариантом является все же вклинить Владимира Путина как "посредника", пусть и второстепенного, в американо-иранские переговоры. Но не сразу, а в течение нескольких недель или нескольких месяцев. До этого некий ажиотаж на рынке нефти и газа – приятный бонус для Кремля. Но Путину нужна сделка до осени. Это важно с точки зрения активности на украинском и европейском направлениях.