Иран провел с Украиной экспертную встречу по дронам, которые использует Россия: что говорят в МИД

Иран не первый день поставляет России дроны-камикадзе, которыми та терроризирует Украину. Более того, в СМИ считают, что Иран запустил линию по производству БПЛА в России.

В ответ на это в Тегеране заявили о якобы проведении экспертной встречи с украинскими специалистами для расследования этого вопроса. Об этом заявило представительство Ирана в ООН в ответ на заявление американского СМИ.

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Ответ Ирана на обвинение

В Тегеране заявили, что уже сделаны шаги по совместному взаимодействию оборонных специалистов Ирана и Украины. Там также заверили, что такое сотрудничество будет продолжаться до тех пор, пока "не исчезнет любое недоразумение по этому поводу". Постоянный представитель Ирана при ООН в Нью-Йорке добавил, что эти "недоразумения" можно решить путем продолжения взаимодействия с Украиной.

В ответ же на заявление Washington Post о запуске производства БПЛА в России государство направило ноту в газету и подчеркнуло, что Иран обратился с просьбой совместной экспертной встречи с украинскими властями для расследования использования иранских беспилотников в войне в Украине.

Что касается сотрудничества Ирана и России, то представитель при ООН подчеркнул, что эти два государства имеют совместное оборонное, научное и исследовательское сотрудничество. Длится оно уже много лет. Более того, он отметил, что период ограничений Ирана на оружие закончился в октябре 2020 года, а потому он может сотрудничать в области обороны с другими странами в соответствии со своими потребностями и приоритетами.

Ответ МИД Украины

Представитель МИД Олег Николенко подтвердил 24 каналу, что такая экспертная встреча действительно состоялась. Однако он отказался разглашать подробности.

В то же время могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны России для войны против Украины,

– сказал Олег Николенко.

Также Украина уже довела до сведения Ирана позицию о том, что последствия соучастия в войне России будут несопоставимыми с потенциальной выгодой от сотрудничества со страной-террористкой.

Иранские БПЛА в руках России

Россия для своих атак с лета постоянно использует иранские дроны "Shahed-136". В то же время в Иране не раз отрицали такое сотрудничество со страной-террористкой.

И это при том, что российские самолеты Ил-76 были замечены непосредственно в Тегеране. Туда они, как предполагают в Sky News, привезли "вознаграждение" из Москвы за вооружение, а через несколько часов вылетели с иранскими дронами обратно.

Также замечали и иранские грузовые самолеты в аэропорту России, где из них выгружали множество габаритных коробок. Тогда было предположено, что на борту была новая партия вооружения для ведения войны в Украине.

И только 5 ноября Иран наконец-то признал, что поставлял России дроны. Однако отметил, что передал ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине.

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