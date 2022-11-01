Израиль готов уничтожить ядерный потенциал Ирана в любой момент, – Пионтковский

Иран предоставляет России дроны и ракеты, которыми она бьет по территории Украины. В то же время, Израиль готов в любой момент уничтожить весь ядерный потенциал Тегерана.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его мнению, при нынешней обстановке перспективы военного сотрудничества Украины с Израилем очень высоки.

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У Ирана сейчас очень серьезные проблемы

Пионтковский отметил, что у Украины сейчас есть претензии к позиции Израиля относительно войны. Сейчас у нас появился общий враг в лице Ирана. Тегеран же не скрывает своей задачи – уничтожить Израиль, стерев его с лица земли.

Я обратил бы внимание на стремительное сближение Турции и Израиля в последнее время. Там возможны очень серьезные события. Ведь Израиль готов в любой момент уничтожить весь ядерный потенциал Ирана.

– сказал российский публицист.

Это, заметил он, приведет к падению иранского режима. Турция же возлагает большие надежды на движение иранского Азербайджана. Потому что почти половина населения Ирана являются азербайджанцами, так же, как и бывшие советские азербайджанцы, смотрят на Турцию как на своего "старшего брата".

Поэтому, добавил Пионтковский, в действительности у Ирана сейчас очень серьезные проблемы.

Пионтковский прокомментировал отношения Украины и Ирана и заявил об очень серьезных проблемах Ирана: смотрите видео

Какую ошибку допустила Украина по Израилю

Пионтковский считает, что Украина допустила нелепую ошибку, проголосовав за некую антиизраильскую резолюцию, к тому же по чувствительному вопросу, в тот момент, когда у нас начинают налаживаться задачи с Израилем.

Резолюция требует от Израиля открыть свою ядерную программу. Это основной элемент безопасности Израиля от таких угроз со стороны безумных режимов, которые хотят его уничтожить.

– заметил публицист.

Он выразил надежду, что это недоразумение будет в ближайшее время как-то рассеяно в отношениях Украины и Израиля.

Есть ли перспективы военного сотрудничества Украины с Израилем

Пионтковский отметил, что в новой обстановке, когда у Украины и Израиля появился очевидный общий враг – Иран, эти перспективы очень высоки.

Для этого уже нужно работать не украинской дипломатии, а украинскому высшему руководству,

– считает российский публицист.

А украинской дипломатии, по его мнению, не нужно делать таких дурацких шагов.

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