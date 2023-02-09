Иран модифицирует взрывчатку в "Шахидах", которые он предоставляет России – CNN
Источник:CNN
Иран продолжает накачивать Россию своим оружием. Теперь иранские дроны-камикадзе будут в разы опаснее.
Украинские военные вместе с британской следственной организацией Conflict Armament Research исследовали новую опасность "Шахидов". Речь идет о модифицированной боеголовке БПЛА.
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Какую угрозу несет новая взрывчатка
Уцелевшая боеголовка иранского беспилотника Shahed-131, найденная украинскими военными в октябре, уже была модифицирована.
Отмечают, что ее оборудовали плохо подогнанными слоями из десятков мелких металлических фрагментов, которые в момент удара разлетаются по большому радиусу. Кроме обломков, по кругу боевой части расположены еще 18 более мелких зарядов, которые, при расплавлении взрывной волной, способны пробивать броню и создавать своеобразный взрывной эффект на 360 градусов.
Накопление этих элементов увеличивает возможность боеголовки разрушать такие цели как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и крупные мощные трансформаторы. Также они значительно усложняют ремонт оборудования.
Иран впервые показал подземную авиабазу: что известно
- Подземная база военно-воздушных сил Ирана называется Eagle 44. Отмечают, что она одна из крупнейших военных баз страны.
- База Eagle 44 может хранить и эксплуатировать истребители и беспилотники. Кстати, расположение базы остается засекреченным.
- Интересно, что авиабаза построена по вкусу Путина – глубоко под землей. Там размещены истребители, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности.
- Начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери недавно заявлял, что "любая атака на Иран получит ответ со стороны многочисленных баз военно-воздушных сил, включая Eagle 44".