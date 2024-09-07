МИД предупредил о "разрушительных последствиях" при передаче Ираном баллистических ракет России
Источник:МИД Украины
Иностранная пресса заявила, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. Из-за этого в украинском МИД обратились к миру с призывом.
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что иранская баллистика, которую передают россиянам, летит на расстояние до 120 километров, а украинский дрон – 1500 – 1800 километров.
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Что заявили в МИД
Министерство иностранных дел заявило, что глубоко обеспокоено сообщениями в международных СМИ о возможной передаче Ираном баллистических ракет в Россию. Там вспомнили, что Украина более 2 лет страдает от российских обстрелов всеми видами оружия, включая дронами иранского производства.
Углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира. Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности,
– заявили в МИД.
Министерство объяснило, что Иран должен полностью и окончательно прекратить передавать оружие России, чтобы действиями, а не словами доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины смерти.
"Предостерегаем официальный Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в Россию, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", – пообещало украинское министерство.
В Белом доме заявили, что в случае, если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, то это будет "драматической эскалацией" в поддержке Тегераном войны России против Украины.
Издание Reuters написало со ссылкой на представителя Совета по нацбезопасности Белого дома Шона Саветта, что США:
- предупреждали об углублении партнерства в области безопасности между Россией и Ираном с начала полномасштабного вторжения России в Украину;
- обеспокоены этими сообщениями.