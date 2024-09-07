Это поражение Запада: почему не следует разделять Китай, Иран и Россию на отдельные угрозы

Иран мог отправить в Россию баллистические ракеты. Речь идет ориентировочно о 200 единицах оружия. Иран, Россия, Китай поддерживают друг друга и используют растущие связи между собой, чтобы побеждать в войнах.

Об этом в эфире 24 Канала заявил аналитик Института изучения войны Джордж Баррос, подчеркнув, что эти страны действуют заодно и заинтересованы в успехе друг друга.

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На стоит воспринимать Россию, КНР и Иран как отдельные угрозы

Аналитик рассказал, что эксперты Института изучения войны в течение десятилетий изучают Ближний Восток и шиитские милиции, Россию, бывший СССР, Восточную Европу, НАТО и европейскую безопасность.

Это поражение Запада (передача Ираном баллистических ракет России). Мы живем в соединенном мире, где противники знают о наших слабостях и то, как мы пытаемся разделить их. Поэтому лучший подход к формированию политики и стратегии заключается не в том, чтобы говорить, что Россия – это одна угроза, Китай – другая, а Иран – еще одна,

– озвучил Баррос.

По мнению аналитика, эти 3 страны следует воспринимать как единую угрозу. А позволять россиянам делать то, что им заблагорассудится, думая, что Россия – это второстепенная сила – ошибочно. По его словам, разделять Китай, Россию и Иран на отдельные угрозы – это очень наивный взгляд на мир.

В Белом доме заявили, что возможная передача Ираном баллистических ракет России станет "драматической эскалацией" в поддержке Тегераном агрессивной войны России против Украины.

Важно! В МИД Украины призвали мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности. В Министерстве заявили, что углубление сотрудничества России и Ирана несет угрозы безопасности не только для Украины, но и для Европы, Ближнего Востока и мира.