США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по Израилю
Источник:Sky News
Ранее СМИ на Ближнем Востоке распространили информацию, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля. В связи с этим Соединенные Штаты Америки находятся в состоянии повышенной готовности.
США обеспокоены возможным ударом Ирана по объектам на территории Израиля, в частности американских. Два неназванных американских чиновника заявили, что Иран, возможно, планирует нанести удар из-за ракетной атаки на иранское консульство в Сирии.
Читайте также Остался последний очаг ХАМАС, но вмешался Вашингтон: что произошло между Израилем и США
Официальные лица считают, что любые возможные действия Ирана, скорее всего, будут направлены не против гражданских, а против военных или разведывательных целей.
США предупредили Иран
Другой официальный представитель США в комментарии CNN сообщил, что Вашингтон также рассматривает возможность нападения Ирана на американские активы в регионе. По его словам, это может произойти уже в течение недели.
Отмечается, что высокопоставленные чиновники сейчас считают нападение со стороны Ирана "неизбежным". Такой взгляд разделяют и их израильские коллеги.
Стоит отметить, что Вашингтон предостерег Тегеран от использования удара для дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Мы получили сообщение из Ирана после удара по Дамаску. В ответ мы ясно дали понять, что не стоим за ударом,
– сообщил чиновник NBC News.
США также предупредили Иран, чтобы он не использовал этот удар как повод для дальнейшей эскалации в регионе или нападения на объекты или персонал США.
Что предшествовало событиям
- Израиль 1 апреля нанес удар по резиденции высокопоставленных иранских военных в Сирии. Местоположение было в посольстве Ирана в Сирии. По данным СМИ, среди погибших может быть иранский бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди. Предварительно известно о гибели от 6 до 8 человек. В иранских СМИ отметили, что связанная с посольством Ирана в Сирии резиденция была местом проживания и отдыха ряда послов, советников и военных деятелей Ирана и Ливана.
- Высокопоставленные чиновники Ирана отреагировали на нападение, заявив, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство.
- Стоит также отметить, что в последнее время Израиль усиливает оборону. В частности не так давно Израиль запустил свой новейший разведывательный спутник Ofek-13 с авиабазы Пальмахим, что на побережье Средиземного моря. Важно, что это событие стало первым за почти три года запуском израильского спутника-разведчика.