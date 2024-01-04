Россия может получить баллистические ракеты от Ирана, а КНДР уже их предоставляет, – WSJ

В США считают, что Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности. Это уже может случиться весной 2024 года.

Журналисты The Wall Street Journal также отметили, что баллистику России уже передает КНДР. Это касается как пусковых установок, так и ракет.

Интересно Наращивает боевую способность: ВМС Ирана получили дальнобойные ракеты и вертолеты

Россия может получить баллистику от Ирана уже весной

Авторы материала, со ссылкой на данные от американских чиновников, отмечают, что США обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются. Там оценили, что Россия намерена приобрести ракетные системы у Ирана.

Источники издания отметили, что Иран потенциально может предоставить России необходимые ракеты уже этой весной. Однако официальные лица США остаются скептическими, заявляя, что они не верят, что соглашение о покупке было завершено.

По словам официальных лиц США, заинтересованность Москвы в приобретении иранских ракет стала очевидна в середине декабря, когда делегация из России посетила иранский полигон для наблюдения за баллистическими ракетами и соответствующим оборудованием.

Во время этого визита Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции представили россиянам разные ракеты, в том числе ракеты малой дальности Ababil.

Этот ранее неразглашенный визит состоялся после поездки министра обороны России Сергея Шойгу в штаб Воздушно-космических сил КСИР в Тегеране в сентябре 2023 года. Представители США утверждают, что во время этого визита Шойгу осмотрел выставку ракет Ababil и других ракетных систем.

Кроме того, Шойгу провел встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери, на которой выразил удовлетворение ростом российско-иранских отношений, отметив, что они выходят на новый уровень.

Представители США выразили обеспокоенность по поводу приобретения Россией иранских ракет, особенно учитывая недавние приобретения Россией у Северной Кореи. Они утверждают, что Россия уже получила от Северной Кореи пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет.