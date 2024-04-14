Зависит не от Нетаньяху, – израильский политолог о возможном ответе по Ирану

Иран выпустил по Израилю более 200 ракет и дронов. Теперь мир обсуждает ответ страны на нападение, который, вероятно, будет осуществлен совместно с другими союзниками.

Израиль может действовать независимо, но сейчас это будет глупо. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог из Израиля, бывший дипломат в Москве Михаил Пелливерт, добавив, что ни в коем случае не стоит недооценивать своих врагов.

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Каким будет ответ Израиля

Иран – очень серьезный и опасный враг. У него почти 100-миллионное население, большая территория. В одиночку Израиль вряд ли справится с такой угрозой.

Израиль стоит на пороге войны с Хезболлой – это самая опасная прокси организация Ирана на Ближнем Востоке. Мне дается, именно туда будет направлен показательный и полномасштабный ответ Израиля,

– отметил бывший дипломат в Москве.

Реакция, конечно, будет. Она должна лишить Иран желания атаковать еще раз. Хотя в этом никто не заинтересован. Иран продолжает убеждать, что выступает за равное количество ударов, то есть один с его стороны, другой со стороны Израиля. На этом можно остановиться.

Джо Байден сразу после нападения пообщался с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и заверил его в абсолютной поддержке. Уже сегодня она очень ощутима.

Мы не знаем сколько именно дронов и ракет сбила американская ПВО, их самолеты, но понимаем, что это очень существенная цифра. Сейчас в большей степени развитие событий зависит не от Нетаньяху, а от американцев, от того, дадут ли они нам карт-бланш на существенную реакцию,

– подчеркнул политолог из Израиля.

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